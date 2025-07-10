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رياضة

هل كان يقصد جماهير الزمالك؟، زيزو يحذف الإستوري المثير بعد دقائق من نشره

زيزو، فيتو
زيزو، فيتو

حذف  أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الإستوري الذي نشره عبر حسابه الرسمي بـ انستجرام. 

ووجه أحمد سيد زيزو، رسالة مثيرة ولاذعة من اللوم والعتاب لمن يقومون بإلقاء اللوم عليه وتجريحه بالشتائم.

ويرى بعض الجماهير أن زيزو وجه هذه الرسالة إلى جماهير نادي الزمالك، خاصة بعد قيام اللاعب باتخاذ قرار مغادرة الزمالك واللعب لنادي الأهلي، قبل أن يقوم بحذفها. 

زيزو يوجه رسالة لوم وعتاب للجماهير

وقال أحمد  زيزو لمن يسبونه أو يجرحونه بالشتائم: "فكر كويس عشان والله ما في حاجه مستاهله، اعرف أن رزقك كده كده ربنا كاتبه لك وأنت بتختار الطريقة اللي بيجيلك بيها الرزق فخليها دايما طريقة کویسة".

 

اللاعب أحمد سيد زيزو، فيتو
اللاعب أحمد سيد زيزو، فيتو


وأضاف أحمد سيد زيزو في تدوينة له عبر قصة في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "السؤال الوحيد والأوحد اللي مش عايز يطلع من دماغي ونفسي ألاقي لي إجابة! هو بجد لما حد يخوض في عرض الناس ويقعد يشتم فيهم ويسب ويتنمر وو ودا بيعود ولا بيرجع عليه بإيه!".

وأكمل زيزو: "هل بيروح البيت بيلاقي بيته اتغير، طيب بيبص تحت بيته بيلاقي العربية اللي نفسه يجيبها؟ طيب ولاده وصلوا للمكانة اللي بيتمناها؟ طيب عيش أبوه وأمه في حاجه يستحقوها!"

وعلق زيزو قائلًا: “مش قادر أستوعب فعلا الموضوع، بلاش أنت، هل اللي بتخوض في عرضه دا وبتشتمه وتتنمر عليه بيصحى بعد شتيمتك دي مش شغال نفس الشغلانة؟ معندوش نفس البيت؟ طب والعربية؟ حياتكو يعني اتغيرت؟ الاجابة لا!!”.

 

وتابع زيزو: "طيب ليه بتعمل كده، عمال تكبر وتكثر في ذنوب الله أعلم هتعرف تمسحهم ولا لأ ومفيش حاجه على أرض الواقع بتتغير بعد الشتيمه دي كلها!! مش بتشوف كل الناس اللي فجاءه مبقوش حواليك؟

واختتم زيزو رسالته لمن يلقون عليه اللوم والتجريح، فقال: "دي مش حاجه تخليك تتعظ! تخليك تفكر أنا بعمل كده ليه وعشان ايه! فكر كويس عشان والله ما في حاجه مستاهلة، اعرف أن رزقك كده كده ربنا كاتبه لك وأنت بتختار الطريقة اللي بيجيلك بيها الرزق فخليها دايما طريقة کویسة وافتکر دايما إنها مش دايمه، صباحكم جميل".

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بعد توجيه السباب واللوم له، رسالة لاذعة من زيزو لجماهير الزمالك

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شيكو يصل القاهرة لإتمام إجراءات انتقاله إلى الزمالك خلال الميركاتو الصيفى


جدير بالذكر أن جماهير نادي الزمالك وجهوا عدة رسائل لوم وعتاب لاعب الزمالك السابق زيزو، بعد توقيعه للأهلي ووصل الأمر لحد السباب والشتائم الأمر الذي أغضب اللاعب زيزو.

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أحمد سيد زيزو زيزو نادي الزمالك أخبار زيزو الأهلي

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