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بعد توجيه السباب واللوم له، رسالة لاذعة من زيزو لجماهير الزمالك

زيزو، فيتو
زيزو، فيتو

اللاعب أحمد سيد زيزو، وجه لاعب الأهلي أحمد سيد زيزو، رسالة مثيرة ولاذعة من اللوم والعتاب لمن يقومون بإلقاء اللوم عليه وتجريحه بالشتائم من جماهير نادي الزمالك، بعد قيام اللاعب باختيار ترك الزمالك واللعب لنادي الأهلي.

زيزو يوجه رسالة لوم وعتاب للجماهير


وأكد أحمد  زيزو أن من يسبونه أو يجرحونه بالشتائم، قائلًا: " فكر كويس عشان والله ما في حاجه مستاهله، اعرف أن رزقك كده كده ربنا كاتبه لك وأنت بتختار الطريقة اللي بيجيلك بيها الرزق فخليها دايما طريقة کویسة".

 

اللاعب أحمد سيد زيزو، فيتو
اللاعب أحمد سيد زيزو، فيتو


وقال أحمد سيد زيزو في تدوينة له عبر قصة في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "السؤال الوحيد والأوحد اللي مش عايز يطلع من دماغي ونفسي ألاقي لي إجابة! هو بجد لما حد يخوض في عرض الناس ويقعد يشتم فيهم ويسب ويتنمر و و ودا بيعود ولا بيرجع عليه بإيه!"
وأضاف زيزو في رسالته لجماهير الزمالك: "هل بيروح البيت بيلاقي بيته اتغير، طيب بيبص تحت بيته بيلاقي العربية اللي نفسه يجيبها؟ طيب ولاده وصلو للمكانة اللي بيتمناها؟ طيب عيش أبوه وأمه في حاجه يستحقوها!"
وعلق زيزو قائلًا: "مش قادر أستوعب فعلا الموضوع، بلاش أنت، هل اللي بتخوض في عرضه دا وبتشتمه وتتنمر عليه بيصحى بعد شتيمتك دي مش شغال نفس الشغلانه؟ معندوش نفس البيت؟ طب والعربية؟ حياتكو يعني اتغيرت؟ الإجابه لا!!"

ما في حاجه مستاهله اعرف أن رزقك كده

وتابع زيزو: "طيب ليه بتعمل كده، عمال تكبر وتكثر في ذنوب الله أعلم هتعرف تمسحهم ولا لأ ومفيش حاجه على أرض الواقع بتتغير بعد الشتيمه دي كلها!! مش بتشوف كل الناس اللي فجاءه مبقوش حواليك؟
واختتم زيزو رسالته لمن يلقون عليه اللوم والتجريح، فقال: "دي مش حاجه تخليك تتعظ! تخليك تفكر أنا بعمل كده ليه وعشان ايه! فكر كويس عشان والله ما في حاجه مستاهلة، اعرف أن رزقك كده كده ربنا كاتبه لك وأنت بتختار الطريقة اللي بيجيلك بيها الرزق فخليها دايما طريقة کویسة وافتکر دايما إنها مش دايمه، صباحكم جميل".


جدير بالذكر أن جماهير نادي الزمالك وجهوا عدة رسائل لوم وعتاب لاعب الزمالك السابق زيزو، بعد توقيعه للأهلي ووصل الأمر لحد السباب والشتائم الأمر الذي أغضب اللاعب زيزو.

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