الخميس 10 يوليو 2025
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طالب يرتدي تيشيرت زيزو في ختام امتحانات الثانوية بالشرقية: كنا بنعشقه.. ربنا يسامحه (فيديو وصور)

طالب يرتدي تيشيرت
طالب يرتدي تيشيرت الزمالك،فيتو

في مشهد لافت خلال احتفالات طلاب الثانوية العامة بمحافظة الشرقية بختام ماراثون الامتحانات، ظهر أحد الطلاب مرتديًا تيشيرت نادي الزمالك يحمل رقم اللاعب أحمد سيد "زيزو"، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين زملائه.

غرفة عمليات الشرقية: انتظام امتحانات الثانوية العامة دون شكاوى من تأخر أوراق الأسئلة

ختام ماراثون امتحانات الثانوية العامة بالشرقية 

الطالب، الذي بدا سعيدًا بانتهاء آخر أيام الامتحانات، أطلق تعليقًا طريفًا صاحبه ضحك زملائه قائلًا: "ربنا يسامحه.. كنا بنعشقه واتصدمنا فيه"، في إشارة إلى حالة الجدل الأخيرة حول اللاعب.

تيشيرت زيزو يثير الجدل في ختام الثانوية،فيتو
تيشيرت زيزو يثير الجدل في ختام الثانوية،فيتو

وفي تصريحات عفوية، عبّر الطالب عن ارتياحه لأداء الامتحان الأخير قائلًا: "الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط، والحمد لله جاوبت كويس"، مضيفًا بأمل صادق: "نفسي ربنا يحقق أمنيتي وأفرّح أسرتي.. تعبوا معايا كتير ويستاهلوا الفرحة".

مظاهر احتفال مبهجة عقب انتهاء آخر امتحانات الثانوية العامة 2025

شهدت محافظة الشرقية مظاهر احتفال مبهجة عقب انتهاء آخر امتحانات الثانوية العامة 2025، حيث امتلأت الشوارع والساحات المحيطة بعدد من اللجان بأجواء صاخبة من الفرح والبهجة.

تيشيرت زيزو يثير الجدل في ختام الثانوية،فيتو
تيشيرت زيزو يثير الجدل في ختام الثانوية،فيتو

وتجمع العشرات من طلاب وطالبات الثانوية العامة، يشاركون بعضهم البعض لحظات التحرر من ضغوط الدراسة، وسط أغانٍ صاخبة، ورقص على أنغام "الدي جي"، وإطلاق للألعاب النارية، في مشهد احتفالي لافت.

وتعالت الزغاريد من بعض أولياء الأمور والأهالي المشاركين في الفرحة، تعبيرًا عن ارتياحهم بانتهاء الماراثون الدراسي الشاق، وتمنياتهم لأبنائهم بنتائج تليق بما بذلوه من جهد طوال العام.

تيشيرت زيزو يثير الجدل في ختام الثانوية،فيتو
تيشيرت زيزو يثير الجدل في ختام الثانوية،فيتو

ختام ماراثون الثانوية العامة 2025 وسط آمال بنتائج مُرضية وتباين في تقييم الامتحانات

وأسدل الستار اليوم على ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025، وسط تباين في تقييم الطلاب لمستوى الامتحانات، لا سيما في مادتي الإحصاء والاستاتيكا، فيما سادت أجواء من الارتياح النسبي بين غالبية الطلاب.

ففي محافظة الشرقية، أكد طلاب الشعبة العلمية أن امتحان مادة الأحياء تميز بالدقة الشديدة وتضمن عددًا من "النكات" والأسئلة التي تحتاج إلى فهم عميق، مشيرين إلى أن الطالب المتميز فقط كان بمقدوره اقتناص 5 درجات، إلا أنهم أجمعوا على أن امتحان هذا العام جاء أفضل كثيرًا من نظيره في العام الماضي.

أما طلاب الشعبة الأدبية، فوصفوا امتحان الإحصاء بأنه أقل من المتوسط، واعتبروه "هدية ختام" العام الدراسي، ما يمنحهم فرصة قوية لحصد الدرجة الكاملة أو الاقتراب منها، والبالغة 60 درجة.

انتهاء ماراثون الثانوية العامة بالشرقية،فيتو
انتهاء ماراثون الثانوية العامة بالشرقية،فيتو

وفيما يخص الشعبة الرياضية، رأى طلاب الرياضيات أن امتحان الاستاتيكا كان في المجمل سهلًا، لكنه تضمن جزئيات معقدة ونكات تحتاج إلى وقت كافٍ للتفكير والحل، ما تطلب جهدًا مضاعفًا للتمييز بين مستويات الطلاب.

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