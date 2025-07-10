اجتماع حاسم للبنك المركزي، ما بين التثبيت والرفع "الحذر" سيد الموقف

لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، يترقب المجتمع المالي في مصر، اليوم الخميس، قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، وسط حالة من الترقب الشديد من قبل المستثمرين والمحللين والمواطنين على حد سواء.

ويأتي هذا الاجتماع في توقيت دقيق تمر فيه البلاد بتحديات اقتصادية محلية وتغيرات متسارعة على الساحة العالمية، وهو ما يفتح الباب أمام عدة سيناريوهات محتملة للقرار المنتظر.

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رئيس المركزى - فيتو

اتجاه البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة

أحد أبرز السيناريوهات هو اتجاه البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة، وهو السيناريو الذي يراه عدد من المحللين مرجحًا في ظل تراجع وتيرة التضخم خلال الشهرين الماضيين نسبيًا، واستقرار سوق الصرف المحلي.

ويستند في هذا الاتجاه إلى رغبة المركزي في الحفاظ على وتيرة النمو الاقتصادي وتخفيف أعباء التمويل على الحكومة والقطاع الخاص، خاصة مع التحديات التمويلية التي تواجهها بعض القطاعات الإنتاجية.

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إمكانية لجوء المركزي إلى رفع طفيف للفائدة بمعدل يتراوح بين 100 إلى 200 نقطة أساس

على الجانب الآخر، لا يستبعد بعض الخبراء إمكانية لجوء المركزي إلى رفع طفيف للفائدة بمعدل يتراوح بين 100 إلى 200 نقطة أساس، كخطوة احترازية تهدف إلى السيطرة الكاملة على توقعات التضخم، وتدعيم استقرار الجنيه في مواجهة أي ضغوط مستقبلية، خصوصًا مع استمرار التقلبات في أسعار السلع الأساسية عالميًا، وتوقعات الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة التي تؤثر بشكل غير مباشر على حركة رؤوس الأموال.

في المقابل، يقل احتمال خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي، نظرًا لعدم اكتمال السيطرة على معدلات التضخم بالشكل الذي يسمح بتيسير السياسة النقدية، كما أن أي تخفيض قد ينظر إليه كمغامرة غير محسوبة في ظل بيئة مالية واقتصادية لا تزال تتسم بالحذر والتقلب.

البيان الرسمي الذي سيصدر عقب الاجتماع

جدير بالذكر تتجه أنظار الأسواق خلال الساعات القادمة إلى البيان الرسمي الذي سيصدر عقب الاجتماع، والذي سيوضح ليس فقط القرار، بل أيضا توجهات المركزي خلال المرحلة المقبلة، فمهما كان القرار، فإن الرسائل المصاحبة له ستكون على قدر كبير من الأهمية في قراءة المشهد الاقتصادي وتحديد مسارات الاستثمار وسعر الصرف ومستقبل السياسة النقدية في مصر.

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