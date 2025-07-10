ساعات حاسمة أمام البنك المركزي، خبير يكشف مصير الفائدة خلال اجتماع اليوم

البنك المركزي المصري، تتجه الأنظار اليوم الخميس 10 يوليو 2025، إلى مقر البنك المركزي المصري، حيث تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها الرابع خلال العام الجاري وسط ترقب واسع في الأوساط الاقتصادية، في ظل استمرار التحديات التي تواجه الاقتصاد المحلي، أبرزها التضخم المرتفع، تقلبات سعر الصرف، وتباطؤ الاستثمارات.

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توازن دقيق بين الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي

يأتي هذا الاجتماع في وقت يسعى فيه صناع القرار لتحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي، بينما يترقب الشارع المصري تأثير القرار على أسعار الفائدة ، والجنيه المصري، وحركة الأسواق خاصة الذهب والعملات.

التضخم في صدارة التحديات

ومن جانبه قال الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادى إن أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كشفت عن استمرار معدل التضخم السنوي فوق مستوى 30%، رغم بعض التراجع الطفيف في معدلات التضخم الشهري.

ويؤكد أن التضخم لا يزال يشكل التحدي الأكبر أمام البنك المركزي، خاصة مع ضغوط الأسعار المستوردة، وارتفاع تكاليف الإنتاج محليًا، في ظل ضعف القوة الشرائية للجنيه.

تباين في توقعات المحللين

واشار غراب إلى أن توقعات المؤسسات المالية تتباين حول مصير أسعار الفائدة، ففي حين تشير بعض التقديرات إلى اتجاه البنك لتثبيت الفائدة عند مستوياتها الحالية، بدعم من استقرار نسبي في الأسواق وتراجع محدود في التضخم، حيث إن البنك المركزي قد يلجأ إلى رفع جديد للفائدة بنحو 100 إلى 200 نقطة أساس، في محاولة لمواجهة التحديات التضخمية، ودعم الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.

ويذكر أن البنك المركزي قام خلال الأشهر الماضية برفع أسعار الفائدة بأكثر من 600 نقطة أساس، في إطار خطة مكافحة التضخم وجذب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية.

الجنيه المصري في مرمى القرار

وتابع غراب قائلا: يشكل سعر صرف الجنيه المصري محورًا أساسيًا في حسابات البنك المركزي، حيث شهدت الفترة الأخيرة تذبذبًا في سعر الدولار داخل السوق الرسمية، مع استقرار نسبي في سوق الصرف غير الرسمية.

من جهة أخرى، فإن أي رفع جديد للفائدة من شأنه أن يعزز جاذبية الاستثمار في الجنيه المصري، لكنه يحمل في طياته أعباء إضافية على تكلفة الاقتراض والإنتاج.

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