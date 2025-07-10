الخميس 10 يوليو 2025
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اقتصاد

كيف يؤثر قرار المركزي اليوم بشأن الفائدة على أداء البورصة؟ خبيرة أسواق مال توضح

البنك المركزى والبورصة
البنك المركزى والبورصة - فيتو

مؤشرات البورصة المصرية، تترنح مؤشرات البورصة المصرية بين الترقب والتفاعل الحذر قبيل إعلان البنك المركزي اليوم الخميس 10 يوليو 2025، عن قراره بشأن أسعار الفائدة، وسط حالة من القلق والرهانات المختلفة بين المستثمرين. 

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البورصة المصرية - فيتو 
البورصة المصرية - فيتو 


السوق يستبق ويراهن على تثبيت الفائدة

ومن جانبها توقعت ماجى سليم خبيرة اسواق المال أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، مستندة إلى استمرار الضغوط التضخمية، وارتفاع كلفة الكهرباء، مقابل أصول نقدية أجنبية أقل في البنوك مشيرة الى انعكاس هذا التكهن في أداء مؤشر EGX30، الذي شهد تداولات هادئة مع تحركات عرضية، بينما فضل بعض المستثمرين التحوط والبيع أملًا في جني أرباح قبل اتخاذ القرار.

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التحليل الفني: التثبيت يعزز التفاؤل متوسط الأجل

وتابعت سليم: المستثمرون باتوا يستعرِضون توقعات تثبيت الفائدة، معولين على أن هذا القرار سيدفع السوق لاختبار مستويات تاريخية جديدة، حيث رفع السوق سقف التوقعات إلى حدود 33,400 نقطة لمؤشر EGX30، بينما توقع صعود مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إلى ما بين 10,200 و10,500. 

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مؤشرات التداول فى البورصة المصرية - فيتو 
مؤشرات التداول فى البورصة المصرية - فيتو 


محللون يشددون على المدى المتوسط لا المؤقت

وأشارت خبيرة أسواق المال ماجي سليم إلى أن قرار تثبيت الفائدة يعتبر عامل دعم للسوق، حيث إن البورصة قد تتراجع مؤقتًا بفعل جني الأرباح، لكن العودة إلى مستويات مرتفعة واردة خلال الأسابيع القادمة، خاصة إذا توافرت محفزات أخرى مثل الطروحات الحكومية أو نتائج إيجابية للشركات.

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تحديات تضغط على السوق رغم التفاؤل

ونوهت سليم بأن خفض الفائدة أو التثبيت يسهم في تحفيز توجه السيولة نحو الأسهم، فإن السوق لا يزال يعاني من بعض المخاطر، مثل نقص المحفزات القوية التي تدعم الزخم؛مشيرة الى ان السوق يتحرك حاليًا ضمن نطاق عرضي، وبدون محفزات قوية قد تتراجع من مستويات 31,300 نقطة . 

 

البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع. 

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.4% عند مستوى 33283 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.35% عند مستوى 41437 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.42%  عند مستوى 14955 نقطة.

وارتفع  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.62% عند مستوى 10152 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.57% عند مستوى 13753 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.01%  عند مستوى 3484 نقطة.

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