أمريكا: لم نتخذ قرارا بوقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن بلاده لم تتخذ أبدا قرارا بوقف المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، مشددا على "أننا نحتاج إلى خطة واضحة لإنهاء النزاع".

المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا

ووصف روبيو المحادثة التي أجراها مع نظيره الروسي سيرجي لافروف بأنها "صريحة ومهمة"، مشيرا إلى أنه ناقش مع لافروف بعض الأفكار حول ما قد تبدو عليه "خارطة الطريق" لإنهاء الصراع الأوكراني و"استمعنا إلى مقترحات بشأن أوكرانيا لم يتم طرحها من قبل"، مشددا على "أننا سنتواصل مع روسيا بأي طريقة ممكنة".

الولايات المتحدة مهتمة بخطة واضحة لإنهاء الصراع في أوكرانيا

وأكد أن "الولايات المتحدة مهتمة بخطة واضحة لإنهاء الصراع في أوكرانيا، وسيتم تقديم مقترحات بهذا الشأن إلى (الرئيس دونالد) ترامب اليوم الخميس"، مبينا أن "الولايات المتحدة تتوقع مزيدا من الوضوح بشأن موقف روسيا من تسوية الصراع الأوكراني خلال الأيام المقبلة".

وأضاف: "الولايات المتحدة تشعر بخيبة أمل بسبب عدم تحقيق المزيد من التقدم في أوكرانيا"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة ستواصل اتصالاتها مع جميع الأطراف بشأن التسوية الأوكرانية على الرغم من عدم إحراز تقدم في محادثات السلام".

وأعلن روبيو أن "الولايات المتحدة لم تتخذ أبدا قرارا بوقف إرسال المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا"، لافتا إلى أن "عدد من شركاء الولايات المتحدة في أوروبا يمتلكون أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" التي تحتاجها كييف، وتأمل واشنطن في نقلها إلى كييف".

يشار إلى أن روبيو ولافروف التقيا على هامش فعاليات لرابطة آسيان في كوالالمبور، وقد استمر اللقاء بينهما ساعة.

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