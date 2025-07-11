الجمعة 11 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

صوت الحق في مجمع أفسس، قصة البابا كيرلس "عمود الدين"

الكنيسة،فيتو
الكنيسة،فيتو

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الذكرى السنوية لرحيل القديس كيرلس الأول، البابا الرابع والعشرين من بطاركة الكرسي السكندري، المعروف بلقب "عمود الدين"، الذي تنيّح في مثل هذا اليوم ٢٧ يونيو عام ٤٤٤ ميلادية.

 

قصة البابا كيرلس الأول

 

يُعد البابا كيرلس الأول واحدًا من أبرز أعمدة اللاهوت المسيحي في القرون الأولى، وواجهة الكنيسة في الدفاع عن الإيمان الأرثوذكسي ضد البدع والانحرافات العقائدية. نشأ القديس في كنف خاله البابا ثاؤفيلس، وتعلّم على يديه في مدرسة الإسكندرية اللاهوتية، قبل أن ينتقل إلى دير القديس مقار في البرية، حيث نهل من تعاليم الرهبنة وانغمس في حياة النسك والعبادة.

 

بعد خمس سنوات من التلمذة الروحية، عاد إلى الإسكندرية ليبدأ مرحلة جديدة في خدمته، حيث رسمه البابا ثاؤفيلس شماسًا وواعظًا، ثم كاتبًا خاصًا له، فذاع صيته بقوة تعليمه وبلاغة كلماته وتأثيره الروحي على الشعب.

 

تولى البابا كيرلس الكرسي المرقسي في عام ٤١٢م، ووجّه جهوده منذ اللحظة الأولى لمناهضة الفكر الوثني والرد على هجمات الإمبراطور يوليانوس ضد المسيحية. 

وواجه بقوة وانتظام أصحاب البدع، وتمكن من قفل كنائسهم، كما خاض صراعًا مريرًا مع الوالي الروماني بالإسكندرية نتيجة خلافات عقائدية ومجتمعية.

 

غير أن أعظم معاركه كانت ضد نسطور بطريرك القسطنطينية الذي أنكر لاهوت السيد المسيح ورفض تسمية العذراء بـ"والدة الإله". فقاد البابا كيرلس مجمع أفسس المسكوني عام ٤٣١م بحضور مائتي أسقف، وأثبت ضلال نسطور وكتب ضده اثني عشر فصلًا توضح الإيمان الأرثوذكسي المستقيم. وعلى الرغم من معارضة بطريرك إنطاكية وبعض الأساقفة الشرقيين، إلا أن البابا كيرلس تمكّن من توحيد الصفوف لاحقًا وتحقيق الانتصار العقائدي للكنيسة.

 

تُعد مؤلفات البابا كيرلس من الركائز اللاهوتية في الكنيسة الأرثوذكسية، حيث شرح الأسفار المقدسة ووثّق العقيدة في مقالات ورسائل عديدة، واضعًا الأساس لعبارة أن الله الكلمة طبيعة واحدة ومشيئة واحدة وأقنوم واحد متجسد.

 

ظل البابا كيرلس على الكرسي الإسكندري أكثر من ٣١ عامًا، حتى تنيّح بسلام في سنة ٤٤٤م، بعد أن دوّن اسمه في تاريخ الكنيسة كأحد أعظم آبائها، وبات لقبه "عمود الدين" شاهدًا على إرثه الروحي والعقائدي الخالد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البابا كيرلس الأول قصة البابا كيرلس الأول مجمع أفسس كيرلس عمود الدين الأرثوذكسية البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني

الأكثر قراءة

ظهرت على كرسي متحرك، بسمة وهبة تثير القلق أثناء مواساة أسرة سامح عبد العزيز داخل المستشفى

سعر السمك اليوم، ارتفاع صادم بالبلطي والبوري وانخفاض 20 جنيها في الكابوريا

أسعار 17 صنفا من المانجو اليوم الجمعة، البلدي وصديقة في المتناول والفص والسكري لـ"الفرجة"

غلطة يدفع تمنها ابنه، أسباب تأييد حكم إيداع نجل محمد رمضان بدور الرعاية رغم التصالح

في جولة داخل المبنى، حجم الأضرار بسنترال رمسيس بعد تجدد اشتعال النيران (فيديو وصور)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 11 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

حقيقة تقديم جزء ثان من مسلسل مملكة الحرير

جلطات وضباب في دماغي وما كنتش قادر أقف، آدم الشرقاوي يتحدث لأول مرة عن أزمته الصحية

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الخميس

آخر تطورات سعر القصدير عالميا

تفاصيل نظام تشكيل مجلس الشيوخ وتوزيع المقاعد وفقًا للقانون

المزيد

انفوجراف

أجندة اجتماعات البنك المركزي المتبقية في 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 11 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 11 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 11 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية