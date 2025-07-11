صوت الحق في مجمع أفسس، قصة البابا كيرلس "عمود الدين"

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الذكرى السنوية لرحيل القديس كيرلس الأول، البابا الرابع والعشرين من بطاركة الكرسي السكندري، المعروف بلقب "عمود الدين"، الذي تنيّح في مثل هذا اليوم ٢٧ يونيو عام ٤٤٤ ميلادية.

قصة البابا كيرلس الأول

يُعد البابا كيرلس الأول واحدًا من أبرز أعمدة اللاهوت المسيحي في القرون الأولى، وواجهة الكنيسة في الدفاع عن الإيمان الأرثوذكسي ضد البدع والانحرافات العقائدية. نشأ القديس في كنف خاله البابا ثاؤفيلس، وتعلّم على يديه في مدرسة الإسكندرية اللاهوتية، قبل أن ينتقل إلى دير القديس مقار في البرية، حيث نهل من تعاليم الرهبنة وانغمس في حياة النسك والعبادة.

بعد خمس سنوات من التلمذة الروحية، عاد إلى الإسكندرية ليبدأ مرحلة جديدة في خدمته، حيث رسمه البابا ثاؤفيلس شماسًا وواعظًا، ثم كاتبًا خاصًا له، فذاع صيته بقوة تعليمه وبلاغة كلماته وتأثيره الروحي على الشعب.

تولى البابا كيرلس الكرسي المرقسي في عام ٤١٢م، ووجّه جهوده منذ اللحظة الأولى لمناهضة الفكر الوثني والرد على هجمات الإمبراطور يوليانوس ضد المسيحية.

وواجه بقوة وانتظام أصحاب البدع، وتمكن من قفل كنائسهم، كما خاض صراعًا مريرًا مع الوالي الروماني بالإسكندرية نتيجة خلافات عقائدية ومجتمعية.

غير أن أعظم معاركه كانت ضد نسطور بطريرك القسطنطينية الذي أنكر لاهوت السيد المسيح ورفض تسمية العذراء بـ"والدة الإله". فقاد البابا كيرلس مجمع أفسس المسكوني عام ٤٣١م بحضور مائتي أسقف، وأثبت ضلال نسطور وكتب ضده اثني عشر فصلًا توضح الإيمان الأرثوذكسي المستقيم. وعلى الرغم من معارضة بطريرك إنطاكية وبعض الأساقفة الشرقيين، إلا أن البابا كيرلس تمكّن من توحيد الصفوف لاحقًا وتحقيق الانتصار العقائدي للكنيسة.

تُعد مؤلفات البابا كيرلس من الركائز اللاهوتية في الكنيسة الأرثوذكسية، حيث شرح الأسفار المقدسة ووثّق العقيدة في مقالات ورسائل عديدة، واضعًا الأساس لعبارة أن الله الكلمة طبيعة واحدة ومشيئة واحدة وأقنوم واحد متجسد.

ظل البابا كيرلس على الكرسي الإسكندري أكثر من ٣١ عامًا، حتى تنيّح بسلام في سنة ٤٤٤م، بعد أن دوّن اسمه في تاريخ الكنيسة كأحد أعظم آبائها، وبات لقبه "عمود الدين" شاهدًا على إرثه الروحي والعقائدي الخالد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.