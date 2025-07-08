البابا تواضروس: خادم الصفحة الكنسية يجب أن يكون صوت حق وأمينا ورحيما

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن المسؤول عن أي صفحة كنسية يجب أن يكون صوتًا للحق، أمينًا في مسؤوليته، جميلًا في طرحه، ورحيمًا في تفاعله، مشددًا على أن هذه القيم الأربعة هي أساس خدمة الإعلام الكنسي في العصر الرقمي.

صفحات الإيبارشيات والأديرة والكنائس

جاء ذلك خلال اللقاء التدريبي الأول الذي نظمه الموقع الإلكتروني الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية لمسؤولي وخدام صفحات الإيبارشيات والأديرة والكنائس، والذي أقيم بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية في القاهرة.

وأوضح البابا تواضروس أن السيد المسيح نفسه كرر مرارًا عبارة "الحق أقول لكم"، مشيرًا إلى أن التمسك بالحق والصدق هو أول ما يجب أن يتحلى به خادم الصفحة، باعتباره انعكاسًا لصورة المسيح.

وأضاف: "كن أمينًا في خدمتك ومسؤوليتك، كما أوصانا الكتاب المقدس، فالأمانة التزام لا ينبغي الحياد عنه"، متابعًا: "كن جميلا في طرحك، فأنت جزء من جمال الكنيسة، واحرص أن تنظر بعين المحبة لا بعين النقد فقط"، مشيرًا إلى أهمية الكلمة الرقيقة في كتابة المحتوى الكنسي.

وتابع قداسة البابا تواضروس الثاني: "كن رحيمًا.. العالم مليء بالقسوة، والخدمة الكنسية لا تحتمل المزيد منها. حتى عند التعامل مع الخطأ، يجب أن نتحلى بروح المحبة التي ميزت التلميذ الذي كان يسوع يحبه."

كما حذر البابا تواضروس من خطورة الضلال وتأثيره، مشيرًا إلى أن "الإنسان العتيق" بداخل النفس البشرية يقود إلى الصراعات والشرور، رغم أن الله قد ميز الإنسان بنعمة العقل، متسائلًا: "لماذا تحدث الصراعات بين البشر، بينما لا نجدها بين الحيوانات؟"

وتضمن اللقاء جلسات تدريبية متخصصة تناولت التحول الرقمي، وآليات استخدام الذكاء الاصطناعي في خدمة الإعلام الكنسي، بما يواكب التطور التكنولوجي ويسهم في تقديم محتوى روحي هادف يخاطب مختلف الفئات.

وشارك في اللقاء ٢٤٥ من الكهنة والرهبان والخدام والخادمات، ممثلين عن ٧٢ إيبارشية وقطاعًا رعويًّا في الكرازة المرقسية، إلى جانب ١٢ ديرًا من الأديرة الرهبانية العامرة.

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