محافظ الغربية يبحث مع وكيل وزارة العمل آليات دعم الشباب وفرص التشغيل

استقبل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، بمكتبه بديوان عام المحافظة، نهاد عبد المعطي، وكيل وزارة العمل الجديد، في لقاء تناول الرؤى المشتركة وخطة العمل خلال المرحلة المقبلة لدعم التشغيل والتأهيل المهني وتوسيع فرص التدريب للشباب داخل المحافظة.

وخلال اللقاء، رحّب محافظ الغربية بوكيل الوزارة، مؤكدًا دعمه الكامل لجهود وزارة العمل في تحقيق مستهدفات الدولة فيما يخص ملفات التوظيف وبناء القدرات، مشددًا على أن محافظة الغربية تُولي ملف التشغيل اهتمامًا بالغًا باعتباره أحد المفاتيح الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة، ومكونًا رئيسيًا من مكونات استراتيجية بناء الإنسان المصري.

وقال محافظ الغربية إن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز التنسيق بين مديريات العمل والأجهزة التنفيذية على أرض الواقع، مشيرًا إلى أهمية تحديث قواعد البيانات، وربط برامج التدريب الفعلي باحتياجات سوق العمل المحلي، خاصة في ظل التوسعات الصناعية والاستثمارية الجارية داخل عدد من المناطق الحيوية بالمحافظة.

كما وجّه اللواء الجندي بضرورة فتح قنوات اتصال مباشرة مع الشباب من خلال مراكز التدريب ومبادرات التوعية الوظيفية، والتوسع في تنفيذ المبادرات القومية المعنية بالتشغيل وريادة الأعمال، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

من جانبه، أعرب نهاد عن شكره وتقديره لمحافظ الغربية على دعمه وتوجيهاته، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا على تطوير منظومة التدريب المهني، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات التعليم الفني لتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة لأبناء المحافظة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص محافظة الغربية على دعم الكوادر التنفيذية الجديدة، وفتح ملفات التعاون المشترك بشكل عملي وفعّال، في ضوء ما تشهده المحافظة من حراك تنموي واسع يضع الإنسان في صدارة أولوياته.

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