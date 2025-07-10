الخميس 10 يوليو 2025
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محافظات

نائب محافظ دمياط تتابع انتظام خطوط الطوارئ وخدمات الإنترنت من داخل مركز السيطرة

نائب محافظ دمياط..
نائب محافظ دمياط.. فيتو

أجرت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، جولة تفقدية داخل مركز السيطرة لمتابعة سير العمل بخدمات الإنترنت والخطوط الساخنة التابعة للمديريات والهيئات الخدمية وذلك في إطار توجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، بضرورة رفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات الحيوية.

 

اتصالات مباشرة لاختبار الجاهزية


خلال جولتها، قامت نائب المحافظ بإجراء اتصالات مباشرة بعدد من خطوط الطوارئ، شملت الإسعاف، النجدة، الكهرباء، الغاز، المياه، وخدمة المطافئ، بالإضافة إلى التواصل مع غرف العمليات التابعة للمحافظة والشبكة الوطنية. جاءت هذه الخطوة في أعقاب الحريق الذي شهدته منطقة سنترال رمسيس، وذلك في إطار اختبار سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع البلاغات.

 

نائب محافظ دمياط، جولة تفقدية داخل مركز السيطرة لمتابعة سير العمل بخدمات الإنترنت والخطوط الساخنة
نائب محافظ دمياط، جولة تفقدية داخل مركز السيطرة لمتابعة سير العمل بخدمات الإنترنت والخطوط الساخنة

 

التشديد على التنسيق الكامل بين الجهات المعنية


وأكدت المهندسة شيماء الصديق أهمية الجاهزية التامة والتنسيق المشترك بين مختلف الجهات الخدمية، لضمان تقديم خدمة فعالة وآمنة للمواطنين، مشددة على ضرورة الحفاظ على أعلى درجات الاستعداد للتعامل مع أية طوارئ أو أزمات.

 

أرقام الطوارئ والخدمات الحيوية التي تم اختبارها وتأكيد جاهزيتها

 

الإسعاف: 123

الكهرباء: 121

النجدة: 122

الغاز الطبيعي: 129

المياه: 125

المطافئ: 180

الرعاية الصحية: 2115117

الخط الساخن لغرفة العمليات: 114

غرفة عمليات المحافظة: 2264121

مركز سيطرة الشبكة الوطنية: 2225788

خدمة مياه الشرب والصرف الصحي:

01026027207

01026030227

 

كما تم التأكيد على أن خدمات البنوك والكارت الذكي تعمل بشكل طبيعي ومنتظم.

 

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