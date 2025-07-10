المشدد 15 سنة لعاطل متهم بحيازة وترويج الاستروكس المخدر في المرج

قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 15 سنة لعاطل بتهمة حيازة فرد خرطوش وكمية من مخدر الاستروكس في منطقة المرج.

وأسندت النيابة العامة الي المتهم أ. م تهم حيازة وترويج المواد المخدرة وحيازة فرد خرطوش وطلقات لذات العيار.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت معلومات تفيد قيام عاطل بحيازة مواد مخدرة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي المتهم وتبين انه عاطل له معلومات جنائية، يقوم بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة المرج، وعثر بحوزته على 3 كيلو جرام لمخدر الاستروكس- كمية لمخدر الآيس - سلاح أبيض – فرد خرطوش ومبلغ مالى "من متحصلات نشاطه غير المشروع".



واعترف المتهم بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والكسب غير المشروع منها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.