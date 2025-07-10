إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالقليوبية

أصيب 5 أشخاص، اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق شبلنجة بـالقليوبية، أمام أحد الفنادق تجاه منيا القمح بالشرقية.

وأسفر الحادث عن إصابات متفرقة بأنحاء الجسد للمصابين، وتم نقلهم على الفور إلى مستشفى التأمين الصحي ببنها لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

انقلاب سيارة ميكروباص بطريق شبلنجة بالقليوبية

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بلاغًا بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بقوة من المرور لرفع آثار الحادث وسحب الكثافات المرورية وتسيير الحركة على الطريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبالفحص تبين أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما أدى إلى انقلاب السيارة على جانب الطريق، ويجري حاليًا تحرير محضر بالواقعة والعرض على جهات التحقيق لمباشرة مهامها وكشف ملابسات الحادث بشكل كامل، وتواصل الجهات المعنية جهودها في المتابعة المستمرة لحالات المصابين والتأكد من تلقيهم العناية الكاملة.

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