أول تعليق روسي على قرار ترامب بإمداد أوكرانيا بأكبر قدر من المساعدات العسكرية

علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن مواصلة إمداد أوكرانيا بالأسلحة.

وقال: سنواصل تحقيق أهداف العملية العسكرية"، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلت عن مصادر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ نظيرة الأوكراني زيلينسكي بأنه غير مسؤول عن توقف شحنات الأسلحة إلى كييف.

وقال ترامب لزيلنسكي:إنه وجه بمراجعة مخزون البنتاجون ولم يأمر بتجميد شحنات الأسلحة.

وأكد أن واشنطن سترسل أكبر قدر ممكن من المساعدات العسكرية لأوكرانيا

وقبل وقت سابق أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن آخر اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان الأفضل والأكثر إنتاجية، بين جميع المحادثات السابقة التي جمعتهما.

تركيز على الدفاع الجوي

وأضاف: إن النقاش مع ترامب، تركز بشكل خاص على تعزيز قدرات الدفاع الجوي الأوكراني، في ظل الهجمات الجوية الروسية المتكررة، مشددًا على أن بلاده تسعى للحصول على دعم نوعي في هذا الملف الحساس.

اتفاق على إنتاج مشترك للطائرات المسيرة

وأعلن زيلينسكي عن إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة لإنتاج مشترك لطائرات بدون طيار، مشيرًا إلي أن بلاده ستتسلم مئات المسيرات خلال هذا العام، ما سيساهم في تعزيز قدرتها على مراقبة الجبهات وتنفيذ عمليات دقيقة.

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