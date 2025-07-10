صرف صحي الإسكندرية تستقبل طلاب مدارس التمريض ضمن أنشطة التوعية البيئية

نظمت شركة صرف صحي الإسكندرية برئاسة اللواء "محمود نافع" عددًا من الزيارات الميدانية لطلاب مدارس التمريض على مستوى المحافظة، وذلك في إطار حرص الشركة على رفع الوعي البيئي لدى النشء وتعزيز المشاركة المجتمعية.

تأتي هذه الفعاليات تنفيذًا لتوجيهات اللواء "محمود نافع" رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، وفي إطار خطة متكاملة وضعتها الإدارة العامة للوعي البيئي بالشركة بالتعاون مع إدارات مدارس التمريض، بهدف تعريف الطلاب بدور الشركة القومي والتوعوي في مجال خدمات الصرف الصحي.

تضمن برنامج الزيارات مجموعة من الندوات والأنشطة التفاعلية شملت: التعريف بالمشروعات القومية في مجال مياه الشرب والصرف الصحي وعقد ندوات عن أهمية ترشيد استهلاك المياه، ونشر الوعي بأساليب المحافظة على شبكات الصرف الصحي، وتقديم ألعاب وورش تفاعلية موجهة لترسيخ السلوك البيئي السليم، وتنظيم زيارات ميدانية لمحطات المعالجة ومرافق الشركة المختلفة، والتعريف بالخدمات المقدمة للمواطنين، والتوعية برقم الخط الساخن 175.

وأكدت الشركة أن هذه الزيارات والورش ستستمر خلال الفترة المقبلة لتشمل عددًا أكبر من المدارس، بما يضمن توسيع قاعدة المستفيدين من برامج التوعية البيئية، ودعم جيل جديد واعٍ بدوره في حماية الموارد والمرافق العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.