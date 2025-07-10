الخميس 10 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

صرف صحي الإسكندرية تستقبل طلاب مدارس التمريض ضمن أنشطة التوعية البيئية

صرف صحي الإسكندرية
صرف صحي الإسكندرية تستقبل طلاب مدارس التمريض

نظمت شركة صرف صحي الإسكندرية برئاسة اللواء "محمود نافع" عددًا من الزيارات الميدانية لطلاب مدارس التمريض على مستوى المحافظة، وذلك في إطار حرص الشركة على رفع الوعي البيئي لدى النشء وتعزيز المشاركة المجتمعية.

صفعة لجنودنا، سموتريتش وبن غفير يهاجمان نتنياهو بسبب مفاوضات وقف حرب غزة

السيطرة على حريق بمعرض أثاث أسفل برج سكني بالإسماعيلية

 

تأتي هذه الفعاليات تنفيذًا لتوجيهات اللواء "محمود نافع" رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، وفي إطار خطة متكاملة وضعتها الإدارة العامة للوعي البيئي بالشركة بالتعاون مع إدارات مدارس التمريض، بهدف تعريف الطلاب بدور الشركة القومي والتوعوي في مجال خدمات الصرف الصحي.

تضمن برنامج الزيارات مجموعة من الندوات والأنشطة التفاعلية شملت: التعريف بالمشروعات القومية في مجال مياه الشرب والصرف الصحي وعقد ندوات عن أهمية ترشيد استهلاك المياه، ونشر الوعي بأساليب المحافظة على شبكات الصرف الصحي، وتقديم ألعاب وورش تفاعلية موجهة لترسيخ السلوك البيئي السليم، وتنظيم زيارات ميدانية لمحطات المعالجة ومرافق الشركة المختلفة، والتعريف بالخدمات المقدمة للمواطنين، والتوعية برقم الخط الساخن 175.

وأكدت الشركة أن هذه الزيارات والورش ستستمر خلال الفترة المقبلة لتشمل عددًا أكبر من المدارس، بما يضمن توسيع قاعدة المستفيدين من برامج التوعية البيئية، ودعم جيل جديد واعٍ بدوره في حماية الموارد والمرافق العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمود نافع صرف صحي الاسكندرية

مواد متعلقة

اغتيال عقيد في الاستخبارات الأوكرانية قرب منزله بالعاصمة كييف

محافظ الإسماعيلية يستمع لآراء المواطنين حول الخدمات الطبية بمستشفى القصاصين (صور)

السيطرة على حريق بمعرض أثاث أسفل برج سكني بالإسماعيلية

الأكثر قراءة

توضيح عاجل من التعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة 2025

بعد توجيه السباب واللوم له، رسالة لاذعة من زيزو لجماهير الزمالك

ساعات حاسمة أمام البنك المركزي، خبير يكشف مصير الفائدة خلال اجتماع اليوم

نتائج شهادة الصف الثالث الثانوي الفني الزراعي والصناعي والتجاري

جنرال أمريكي سابق يفجر مفاجأة ويكشف موعد الانهيار الكامل في الولايات المتحدة

تراجع سعر جرام الذهب قبيل ساعات من اجتماع البنك المركزي اليوم

خطوة جديدة من الأهلي لترضية وسام أبو علي

تفسير حلم الفستان الأحمر في المنام وعلاقته بالتغلب على الأزمات

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس 10-7-2025 بالأسواق

سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس 10 يوليو 2025 في الأسواق

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الخميس 10-7-2025

سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء 9 /7 /2025

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل ورد دعاء الجمعة عن النبي وهل له صيغة محددة؟

تفسير حلم الفستان الأحمر في المنام وعلاقته بالتغلب على الأزمات

وكيل الأزهر: حفظ القرآن والمداومة على قراءته يجلبان الرضا والسعادة للإنسان (صور)

المزيد
الجريدة الرسمية