صفعة لجنودنا، سموتريتش وبن غفير يهاجمان نتنياهو بسبب مفاوضات وقف حرب غزة

تتزايد التوترات في الحكومة الإسرائيلية؛ بسبب تقارير عن اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار مع حركة حماس، فيما هاجم الوزيران اليمينيان بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على هذه الخطوة، محذرين من عواقبها.

مشاورات مع كبار مسؤولي حزبه في الساعات الأخيرة

ووفق موقع "بحداري حريديم" العبري، أجرى سموتريتش مشاورات مع كبار مسؤولي حزبه في الساعات الأخيرة، قال خلالها: "هذه ستكون صفعة غير منطقية لجنودنا؛ فهذا الاتفاق سيدمر إنجازاتهم ويشكل تهديدًا أمنيًا حقيقيًا للمستوطنات الجنوبية الإسرائيلية".

كما انضم بن غفير إلى الهجوم، بقوله: "كلما اشتدت المفاوضات بشأن الصفقات المتهورة، ازدادت دوافع عناصر حماس لتنفيذ المزيد من عمليات الاختطاف، وكلفتنا الليلة الماضية حياة جندي قتل خلال محاولة اختطاف".

التفاوض مع منظمة مثل حماس

وخاطب بن غفير نتنياهو قائلًا، "يا رئيس الوزراء، يكفي التفاوض مع منظمة مثل حماس والسعي إلى صفقة تُنعشها وتُعززها. حياة جنودنا ومستوطني الجنوب أهم من أي تطبيع أو اتفاقيات اقتصادية. وطالبه بإصدار الأوامر لسحق حماس حتى النهاية. فلا داعي لخسارة جنودنا".

نشوب صراع داخلي حاد

ولا يزال مكتب رئيس الوزراء ملتزمًا الصمت، دون تعليق على الأمر، بينما من المتوقع في حال تقدّم مبادرة الاتفاق، نشوب صراع داخلي حاد داخل الائتلاف الحاكم.

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