أخبار الاقتصاد اليوم، الذهب عيار 21 يسجل 4620 جنيها، 4 جنيهات انخفاضًا في سعر الفراخ بالأسواق اليوم، استقرار صرف الدولار أمام الجنيه بختام تعاملات الأسبوع

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة , عيار 21 وصل لهذا الرقم

استقرت أسعار الذهب بالسوق المحلية بختام حركة تعاملات اليوم الجمعة 11 يوليو 2025 بجميع العيارات، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل الصاغة

سعر جرام الذهب اليوم بمختلف الأعيرة

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5280 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4620 جنيها.

أسعار ومواصفات سيارات سيتروين C5 موديل 2026

طرحت سيتروين سيارتها ستروين C5 إير كروس موديل 2026، داخل السوق المصري، بأسعار تقترب من 2 مليون جنيه.ومن المقرر توفيرها داخل المعارض بداية من غدًا السبت 12 يوليو.

أسعار سيتروين C5 موديل 2026

وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية سيتروين كافة الموزعين والتجار بأسعار سيارات ستروين داخل السوق المصري.

ونرصد أسعار ومواصفات السيارة كالتالي:

يصل سعر الفئة الأولى نحو مليون و720 ألف جنيه.

يصل سعر الفئة الثانية نحو مليون و850 الف جنيه.

- وسائد هوائية

- فرامل مانعة للانغلاق ABS

- توزيع إلكتروني للفرامل EBD

- فرامل يد إلكترونية EPB

- مساعد الفرامل الفجائية BA

المشاط: نثمن دور السفير البريطاني في دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في حفل وداع السفير جاريث بايلي، سفير المملكة المتحدة بالقاهرة، الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصرية البريطانية، بمناسبة انتهاء فترة عمله في مصر، وذلك بمشاركة عدد كبير من الشخصيات العامة ومجتمع الأعمال المصري والبريطاني.

تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص

وثمنت الدكتورة رانيا المشاط، الدور الفاعل للسفير جاريث بايلي، منذ عام 2021 في دفع العلاقات الاقتصادية المصرية البريطانية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص من البلدين من خلال التعاون والشراكة المثمرة مع مؤسسة التمويل البريطانية BII، والشراكة الثنائية بين الحكومتين.

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر الدولار أمام الجنيه، ترصد “فيتو” آخر تطورات سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي والبنوك الرئيسية، حيث استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه بختام تعاملات الأسبوع.

سعر الدولار أمام الجنيه

ويعد الدولار العملة المسيطرة على الاحتياطات النقدية في العالم، والأكثر استخدامًا في المعاملات الدولية، حتى إن دولًا عدة خارج الولايات المتحدة تتخذه كعملة رسمية لها، فيما تحتل “العملة الخضراء” في غيرها مكانة شعبية.

اقرأ التالي: بعد الانخفاض الأخير، آخر تطورات سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك المركزى المصرى، فيتو

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

-49.44 جنيه للشراء.

-49.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر، فيتو

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

-49.45 جنيه للشراء.

-49.55 جنيه للبيع.

4 جنيهات انخفاضًا في سعر الفراخ اليوم الجمعة 11 يوليو 2025 (آخر تحديث)

سعر الفراخ اليوم، سجلت أسعار الفراخ تباينًا ملحوظًا في الأسواق، اليوم الجمعة، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

أسعار الفراخ اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الجمعة 11 يوليو 2025، وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

أسعار الفراخ اليوم، فيتو

أسعار الفراخ البيضاء

وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك اليوم، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط السعر نحو 80 جنيها، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 68 جنيهًا إلى 97 جنيها للكيلو للمستهلك.

أسعار الفراخ البلدي

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الجمعة، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعرها نحو 115 جنيها للكيلو للمستهلك، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 100 جنيه إلى 125 جنيهًا للمستهلك.

خبير: زيادة الإنتاج ضرورة ملحة لمواجهة التضخم

أكد عبد النبى عبد المطلب الخبير الاقتصادي، أن خفض معدل التضخم يستلزم العمل من خلال عدة آليات من بينها استقرار الأسعار، لافتا إلى أن هذا يستلزم وفرة فى المعروض أما من خلال استيراد السلع التى يحتاجها المجتمع أو بالتصنيع لو كانت قدرتها على الاستيراد محدودة نظرا لعدم توافر النقد الأجنبي، موضحا أن التغيرات السعرية سواء كانت ارتفاعا أو انخفاضا ينبغى ألا يزيد على 3% في كل الأحوال

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