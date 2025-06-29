بعد منافسته على المربع الذهبي، طارق مصطفى يطلب 11 صفقة في البنك الأهلي

طلب طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي التعاقد مع عدد كبير من اللاعبين لتدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وطلب طارق مصطفي التعاقد مع 11 لاعبا لتدعيم الفريق حيث إنه في المقابل ستنتهي عقود عدد كبير من اللاعبين تقارب هذا العدد ولن يتم التجديد لهم.

تألق البنك الاهلي

ويسعى طارق مصطفى إلى تحقيق بطولة في الموسم المقبل خاصة أنه كان قريبا من تحقيق كأس عاصمة مصر بعد الوصول للمباراة النهائية والخسارة أمام سيراميكا بهدفين دون مقابل.

ولفت البنك الأهلى الأنظار إليه خلال الموسم الماضي بسبب العروض القوية التي قدمها أمام أندية القمة وتحقيقه الفوز على بيراميدز والتعادل أمام الزمالك والخسارة في اللحظات الأخيرة أمام الأهلي بالإضافة إلى تحقيقه الفوز في العديد من المباريات الصعبة.

واحتل البنك الأهلي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري موسم 2024-2025 وحل وصيفا في كأس عاصمة مصر وودع كأس مصر على يد بيراميدز في نصف النهائي.



صفقات البنك الأهلي

ونجح البنك الاهلي في ضم الثنائي أحمد أمين "أوفا" ومصطفى دويدار لاعبا إنبي.

واقترب مسئولي البنك الأهلى من إنهاء المفاوضات مع غزل المحلة بشأن انتقال عمرو الجزار ومحمد أشرف بن شرقى لاعبى قلعة الفلاحين إلى البنك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وفي المقابل يحصل فريق غزل المحلة الموسم المقبل على خدمات أحمد العش مدافع فريق البنك الأهلى والمعار إلى صفوف الجونة،

يذكر أن اللاعب رفض الأمر في النهاية ويرغب في الانتقال إلى أحد الأندية الأخرى بعد التألق مع فريق الجونة الموسم الماضى وتستمر المفاوضات حاليا على المقابل المادي، حيث يرغب مسئولو غزل المحلة في الحصول على مبلغ قدره 40 مليون جنيه نظير انتقال الثنائى بواقع 25 مليون جنيه لعمرو الجزار و15 مليون جنيه لمحمد أشرف بن شرقى.

الراحلون عن البنك الاهلي

وخرج من القائمة الأولية لفريق البنك الأهلي بعد انتهاء عقودهم كل من: أيمن أشرف ومحمد أبو جبل محمد فتحي، أحمد سعيد، محمد بسيوني، محمد عبد الغني، وسيرجي أكا.

وقرر طارق مصطفى انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد في الأول من يوليو المقبل، وذلك بعد حصول لاعبي الفريق على راحة سلبية لمدة أسبوعين عقب انتهاء الموسم.

مفاوضات الأهلي والزمالك وبيراميدز مع اسامة فيصل

كشف طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي حقيقة طلب الأهلي وبيراميدز والزمالك ضم أسامة فيصل هداف الفريق

وقال مدرب البنك الأهلي في تصريحات خاصة لفيتو: "النادي لم يتلق أي عرض رسمي من أي نادي للحصول على خدمات أسامة فيصل.

وأكد أنه لا يقف أمام مستقبل أي لاعب لكن رحيله متوقف على موقف النادي والعرض الجدي الذي يعرض على النادي.

يذكر أن أسامة فيصل ارتبط اسمه بناديي الأهلي وبيراميدز للانضمام لصفوفهما الموسم المقبل.

يذكر ان أسامة فيصل المهاجم الدولي سجل مع البنك الأهلي 21 هدفا في 34 مباراة بجميع المسابقات.

واحتل فيصل المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري المصري خلف إمام عاشور بعدما سجل 12 هدفا.

كما فاز بلقب هداف كأس عاصمة مصر برصيد 6 أهداف.

شارك في 5 مباريات بقميص منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن في الموسم المنقضي بتصفيات كأس العالم وأمم أفريقيا.

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