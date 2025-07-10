طلاب الثانوية العامة بالشرقية: امتحان الاستاتيكا سهل لكنه مرهق ذهنيًا (فيديو)

أنهى طلاب الشعبة الرياضية بمحافظة الشرقية آخر محطات امتحانات الثانوية العامة بأداء امتحان مادة الاستاتيكا، حيث أجمع معظمهم على أن الامتحان جاء سهلًا نسبيًّا في المجمل، لكنه تطلب وقتًا طويلًا للتفكير والحل.

وأشار الطلاب إلى أن الورقة الامتحانية تضمنت بعض الجزئيات المعقدة، التي وصفوها بـ"الفارقة"، كونها تميز بين مستويات الطلاب وتحتاج إلى تركيز عالٍ لفهمها والتعامل معها بدقة.

إحصائية امتحانات الثانوية العامة 2025

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة العام الحالي نحو 45 ألفًا و522 طالبًا بالنظام القديم، وعدد المتقدمين بالنظام الحديث يبلغ 768 ألفًا و353 طالبًا، ويبلغ عدد اللجان 1973، بالإضافة إلى 9 لجان بالسجون، و6 لجان بالمستشفيات، و24 لجنة للطلاب المكفوفين، و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، ويبلغ عدد الملاحظين 120232، وعدد اللجان الكلية 2029 لجنة بجميع أنحاء الجمهورية.

ختام امتحانات الثانوية العامة بالشرقية،فيتو

امتحانات الثانوية العامة 2025

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن المواد التي تخص طلاب النظام الجديد فقط وتضاف للمجموع هي: (اللغة الأجنبية الأولى - الرياضيات - الأحياء - الإحصاء)، وأن المواد التي تخص طلاب النظام الجديد ولا تضاف درجاتها للمجموع هي: اللغة الأجنبية الثانية.

كما أكدت أن المواد التي تخص طلاب النظام القديم وتضاف درجاتها للمجموع هي: (اللغة الأجنبية الأولى - اللغة الأجنبية الثانية - علم النفس والاجتماع - الفلسفة والمنطق - الأحياء - الجيولوجيا وعلوم البيئة - الرياضيات البحتة - الرياضيات التطبيقية)، وأن المواد التي تخص طلاب النظام القديم فقط ولا تضاف درجاتها للمجموع هي (الاقتصاد والإحصاء).

ختام امتحانات الثانوية العامة بالشرقية،فيتو

وكان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم قد شدد على ضرورة الرصد السريع لأي سلبيات أو شكاوى والتعامل معها وحلها على الفور.

ختام امتحانات الثانوية العامة بالشرقية،فيتو

وكان عبد اللطيف أكد أن الوزارة حريصة على دعم المديريات التعليمية في التعامل مع الحالات المختلفة، وتوفير كافة وسائل الدعم القانوني والإجرائي لهم، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سير الامتحانات وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، مع الالتزام بأعلى درجات الانضباط والنزاهة، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

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