"عجائب العلوم"، عرض خاص تقدمه مكتبة الإسكندرية ضمن فعاليات معرض الكتاب

تقدم مكتبة الإسكندرية عرضين بعنوان "عجائب العلوم" من خلال مركز القبة السماوية العلمي بقطاع التواصل الثقافي، وذلك ضمن فعاليات البرنامج الثقافي المصاحب لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب. العرض الأول تم تقديمه يوم الافتتاح، بينما يأتي العرض الثاني تزامنًا مع ختام المعرض، يوم الإثنين الموافق 21 يوليو من الساعة 7 وحتى 9 مساءً بالساحة الخارجية بمكتبة الإسكندرية.

ويأتي ذلك في إطار حرص المكتبة على تقديم العلوم للأطفال والشباب بأسلوب ممتع وتفاعلي.

فكرة "عجائب العلوم" لم تكن مجرد ورشة أو تجربة تعليمية تقليدية، بل رؤية مبتكرة تهدف إلى تبسيط العلوم بأسلوب ترفيهي يجمع بين الخيال العلمي والعروض الحية، مما جعلها تحظى باهتمام واسع من الجمهور والمهتمين بمجال التعليم غير النظامي.

هذه التجربة انطلقت علي يد المهندس عبد الله عبد الفتاح محمود كسبر، اخصائي برامج تعليميه بمركز القبة السماوية منذ عام 2006، والذي استطاع أن يحوّل مفاهيم علمية معقدة إلى عرض مسرحي تفاعلي مبهر تحت عنوان "عجائب العلوم". حيث شارك في العديد من الفعاليات الكبرى، من بينها احتفاليات العلوم، معارض الكتاب، والمهرجانات الثقافية في مصر والوطن العربي، بالإضافة إلى ظهوره في برامج علمية وإعلامية شهيرة.

ويأخذكم المهندس كسبر «العالِم زنزون» – بشخصيته المرِحة وطلّته الطريفة – في رحلة مليئة بالمفاجآت والتجارب الشيقة، حيث يقدّم مزيجًا من المعلومات العلمية والتجارب الحية المباشرة أمام الجمهور، ليحوّل المفاهيم العلمية الجافة إلى لحظات مليئة بالإثارة والدهشة والضحك.

يعتمد العرض على تبسيط العلوم باستخدام أدوات وتجارب بسيطة وآمنة، تُقدَّم للأطفال بطريقة مرئية وممتعة، تشرح كيف تحدث الظواهر العلمية المختلفة مثل التفاعلات الكيميائية، الكهرباء الساكنة، المغناطيسية، الضغوط الهوائية، القوى والحركة، وغيرها من المفاهيم الأساسية.

ويتميّز عرض عجائب العلوم بأنه لا يكتفي بمجرد تقديم التجارب، بل يشجّع الأطفال والجمهور على المشاركة والتفاعل المباشر مع العالِم زنزون، من خلال طرح الأسئلة وتجربة بعض الأنشطة بأنفسهم، مما يحفّز لديهم روح الفضول والاكتشاف، ويزيد من ارتباطهم بالعلوم بطريقة عملية ومسلية.

يستهدف هذا العرض الفئة العمرية من الأطفال واليافعين، وهو مصمَّم ليتناسب مع مختلف المراحل التعليمية، ويُقدَّم بأسلوب كوميدي تفاعلي يضمن ترسيخ المعلومات العلمية بأسلوب ممتع لا يُنسى.



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