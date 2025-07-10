الخميس 10 يوليو 2025
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محافظات

بالطبل والمزمار، طلاب الثانوية العامة بالإسماعيلية يحتفلون بانتهاء الامتحانات (فيديو وصور)

فرحة طلاب الثانوية
فرحة طلاب الثانوية العامة في الإسماعيلية، فيتو

أنهى طلاب الثانوية العامة في محافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، امتحانات عام 2025، وسط   أصوات زغاريد الأهالي.  

أولياء أمور طلاب الثانوية العامة في الإسماعيلية يستقبلون أبناءهم بالأحضان (صور)

أهالي طلاب الثانوية العامة بالإسماعيلية ينتظرون أبناءهم أمام اللجان بباقات الورود والبلالين (صور)

الاحتفال أمام اللجان 

وخرج المئات من طلاب الثانوية العامة في محافظة الإسماعيلية، يحتفلون أمام اللجان بانتهاء الامتحانات وذلك وسط الفرحة التى كانت تتراقص في عيون الأهالي.   

فرحة طلاب الثانوية العامة في الإسماعيلية، فيتو
فرحة طلاب الثانوية العامة في الإسماعيلية، فيتو
فرحة طلاب الثانوية العامة في الإسماعيلية، فيتو
فرحة طلاب الثانوية العامة في الإسماعيلية، فيتو

وصلة رقص أمام اللجان 

وأطلق أهالى الطلاب أبواق السيارات وسط ارتفاع أنغام المزمار والطبل البلدى، وتراقص الأهالي في مشهد يعبر عن الفرحة عقب انتهاء ماراثون الثانوية العامة.  

فرحة طلاب الثانوية العامة في الإسماعيلية، فيتو
فرحة طلاب الثانوية العامة في الإسماعيلية، فيتو
فرحة طلاب الثانوية العامة في الإسماعيلية، فيتو
فرحة طلاب الثانوية العامة في الإسماعيلية، فيتو

ومن جانبهم عبر الطلاب عن فرحتهم بانتهاء امتحانات الثانوية العامة والتي انتهت برضاء عن امتحاني الأحياء والإحصاء واللذان كانا في مستوي الطالب المتوسط.  

فرحة طلاب الثانوية العامة في الإسماعيلية، فيتو
فرحة طلاب الثانوية العامة في الإسماعيلية، فيتو
فرحة طلاب الثانوية العامة في الإسماعيلية، فيتو
فرحة طلاب الثانوية العامة في الإسماعيلية، فيتو
فرحة طلاب الثانوية العامة في الإسماعيلية، فيتو
فرحة طلاب الثانوية العامة في الإسماعيلية، فيتو

إحصائية امتحانات الثانوية العامة 2025
وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة العام الحالي حوالي 45 ألفًا و522 طالبًا بالنظام القديم، وعدد المتقدمين بالنظام الحديث يبلغ 768 ألفًا و353 طالبًا، ويبلغ عدد اللجان 1973، بالإضافة إلى 9 لجان بالسجون، و6 لجان بالمستشفيات، و24 لجنة للطلاب المكفوفين، و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، ويبلغ عدد الملاحظين 120232، وعدد اللجان الكلية 2029 لجنة بجميع أنحاء الجمهورية. 

فرحة طلاب الثانوية العامة في الإسماعيلية، فيتو
فرحة طلاب الثانوية العامة في الإسماعيلية، فيتو
فرحة طلاب الثانوية العامة في الإسماعيلية، فيتو
فرحة طلاب الثانوية العامة في الإسماعيلية، فيتو
فرحة طلاب الثانوية العامة في الإسماعيلية، فيتو
فرحة طلاب الثانوية العامة في الإسماعيلية، فيتو
فرحة طلاب الثانوية العامة في الإسماعيلية، فيتو
فرحة طلاب الثانوية العامة في الإسماعيلية، فيتو
فرحة طلاب الثانوية العامة في الإسماعيلية، فيتو
فرحة طلاب الثانوية العامة في الإسماعيلية، فيتو
فرحة طلاب الثانوية العامة في الإسماعيلية، فيتو
فرحة طلاب الثانوية العامة في الإسماعيلية، فيتو
فرحة طلاب الثانوية العامة في الإسماعيلية، فيتو
فرحة طلاب الثانوية العامة في الإسماعيلية، فيتو


امتحانات الثانوية العامة 2025
وأكدت وزارة التربية والتعليم أن المواد التي تخص طلاب النظام الجديد فقط وتضاف للمجموع هي: (اللغة الأجنبية الأولى - الرياضيات - الأحياء - الإحصاء)، وأن المواد التي تخص طلاب النظام الجديد ولا تضاف درجاتها للمجموع هي: اللغة الأجنبية الثانية.

 وأوضحت أن المواد التي تخص طلاب النظام القديم وتضاف درجاتها للمجموع هي: (اللغة الأجنبية الأولى - اللغة الأجنبية الثانية - علم النفس والاجتماع - الفلسفة والمنطق - الأحياء - الجيولوجيا وعلوم البيئة - الرياضيات البحتة - الرياضيات التطبيقية)، وأن المواد التي تخص طلاب النظام القديم فقط ولا تضاف درجاتها للمجموع هي (الاقتصاد والإحصاء). 


 
 

 

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طلاب الثانوية العامة بالإسماعيلية يختتمون اليوم الامتحانات بمواد "الأحياء والرياضيات والإحصاء"

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