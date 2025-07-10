استضافة مؤتمر إعادة إعمار غزة، اتصالات هاتفية بين وزير الخارجية ونظرائه بـ7 دول عربية

في إطار التنسيق والتشاور الدوري بين مصر ومختلف الدول العربية، جرت اتصالات هاتفية يومي ٩ و١٠ يوليو الجاري بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة ونظرائه في 7 دول عربية.

الاتصالات جمعت وزير الخارجية وكل من الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، والدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين، وأحمد عطاف وزير الشئون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وبدر بن حمد البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عُمان، وعبد الله اليحيا وزير خارجية دولة الكويت، وناصر بوريطة وزير الشئون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالمملكة المغربية.

العلاقات الثنائية بين مصر والدول العربية

تناولت الاتصالات أوجه العلاقات الثنائية بين مصر والدول العربية والحرص على تعزيز العمل العربي المشترك في هذا المنعطف الدقيق الذي تمر به المنطقة العربية.

عمق العلاقات الثنائية الوطيدة والروابط التاريخية التي تجمع مصر بالدول العربية

وثمَّن عبد العاطي عمق العلاقات الثنائية الوطيدة والروابط التاريخية التي تجمع مصر بالدول العربية، وما تشهده من تطور في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم العمل العربي المشترك، وهو ما ينعكس في التعاون المتميز والتنسيق المستمر في مجالات التعاون الثنائي وعلى صعيد الملفات الإقليمية والدولية.

استئناف وقف إطلاق النار

وتبادل وزير الخارجية الرؤى مع نظرائه العرب حول مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والجهود المصرية المشتركة مع قطر والولايات المتحدة لاستئناف وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح عدد من الرهائن والأسرى وحقن دماء الشعب الفلسطيني وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل عاجل.

واستعرض عبد العاطي الترتيبات الخاصة باستضافة مصر لمؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة فور التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، وذلك بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة.

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