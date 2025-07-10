وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن الجديدة

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا، لمتابعة موقف عددٍ من مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن الجديدة والمحافظات، وذلك بحضور مسئولي الوزارة ومشاركة مختلف الجهات التابعة والمعنية بمشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.

وفي مستهل الاجتماع، أشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن اجتماع اليوم يأتي لمناقشة ملف الصيانة والتشغيل لمنظومتي مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدا أن لدى الوزارة مسؤولية كبيرة في متابعة منظومة المياه والصرف الصحي.

وفي هذا الصدد، وجه الوزير بالمتابعة الدورية لأنظمة التشغيل لعدم حدوث أعطال تتسبب في انقطاع الخدمة، وكذا الالتزام بالصيانة الدورية، موجها بتعميم هذه التوجيهات على الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وأجهزة المدن، مكلفًا مسؤولي الوزارة بمراجعة كافة عناصر المنظومة وصيانتها بالإضافة إلى مراجعة إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية على مستوى كافة المشروعات التي تعمل بها الوزارة، وهذا أمر هام ويجب التأكد من أمن وسلامة العاملين فهذا أولوية قصوى.

وخلال الاجتماع تم استعراض عدد من المشروعات ومنها مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنطقة الصناعية بأبو رواش بمحافظة الجيزة، والمنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد بمحافظة بورسعيد، والمنطقة الصناعية بمطوبس بمحافظة كفر الشيخ.

كما تناول الاجتماع موقف منظومة الصرف الصحي في مدينة دهب، والتي تتكون من 10 محطات صرف صحى تخدم المدينة، حيث وجه الوزير بالمتابعة الدورية للمنظومة، هذا بجانب موقف منظومة استبدال خطوط المياه العكرة بالقاهرة الجديدة من مواسير GRP إلى مواسير صلب قطر 2200 مم وقطر 2600 مم، بجانب متابعة موقف تنفيذ الحلول العاجلة لخدمة مياه الشرب بالمناطق الساخنة بمدينة أسوان.

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفاصيل طرح جديد لقطع الأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة بأنشطة مختلفة وفق آلية التخصيص الفوري.

وتطرح بمدينة قنا الجديدة ارض مخازن بمساحة 3636 متر بسعر 2195 جنيه، وأرض نادي اجتماعي بمساحة 10973 متر بسعر 5340 جنيه.

وحددت الهيئة النسبة البنائية لقطعة الأرض بمساحة 3636 ولا تزيد مساحة المبانى للدور الأرضي عن 40% من مساحة قطعة الارض، والارتفاع: بدروم + دور ارضى + دورين، والالتزام باشتراطات الدفاع المدنى، ويلتزم الراسي علية قطعة الارض بالحصول على موافقة الجهات المعنية وكذا ايه اشتراطات قد تتطلبها الجهات الادارية الاخرى.

كما يتم الالتزام بتوفير اماكن انتظار سيارات بداخل حدود قطعة الأرض طبقا للكود المصري للجراجات وتعديلاتة، ويتم الالتزام بقيود الارتفاع المفروضة من قبل هيئة عمليات القوات المسلحة للمنطقة وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية للمشروع.

ومدة التنفيذ 3 سنوات تبدأ من تاريخ استلام قطعة الأرض.

وعلى مستوى نظام السداد يتم استكمال نسبة السداد حتى 15% من قيمة الأرض بالجنية المصري وهي عبارة عن:

(5% تم سدادها + 10% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة حال الموافقة على التخصيص ) بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية و 0.5 % مجلس أمناء) على أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية ويتم سداد باقى ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنية المصري ويستحق القسط الأول خلال عام من تاريخ إخطار الشركة بموافقة مجلس إدارة الهيئة علي التخصيص شريطة استصدار القرار الوزاري أو الترخيص أيهما أقرب) خلال فترة السماح علي ان يتم سداد الفوائد المستحقة عن تلك الفترة؛ على ان يتم تحميل كافة الاقساط بالاعباء المالية المقررة وفقًا للفائدة المعلنة بالبنك المركزي وقت السداد؛ ( بالإضافة إلى 2% طبقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5 % مصاريف إدارية ).

كما تطرح بمدينة غرب قنا الجديدة أرض تجاري بمساحة 2416 متر بسعر 6200 جنيه وأرض تعليمي بمساحة 12073 مترًا بسعر 2555 جنيهًا.

وتعمل الوزارة على طرح المزيد من الأراضي لتلبية الطلب المتزايد بالسوق وخاصة بالمدن الجديدة، وتطرح بشكل دوري حزمة من قطع الأراضي بمساحات وأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.

وتعلن الوزارة بشكل دوري حزمة من طروحات الأراضي بأنشطة استثمارية متنوعة بالمدن الجديدة لتلبية احتياجات السوق من المطورين والمستثمرين، وذلك وفقًا لآلية التخصيص الفوري للأراضي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.