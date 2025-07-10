رئيس جهاز الشروق: تنفيذ خطة شاملة لرفع كفاءة الطرق بالمدينة

كشف المهندس بسام محمد فضل، رئيس جهاز مدينة الشروق، عن تنفيذ الخطة الشاملة لرفع كفاءة الطرق والأرصفة في قطاع غرب وشرق المدينة.

وتهدف الخطة إلى تحسين السلامة المرورية على الطرق الرئيسية والداخلية بين المربعات والعمارات، وتحسين المظهر الجمالي للمدينة.

وأشار رئيس جهاز مدينة الشروق إلى ترميم الطرق الرئيسية والداخلية وإعادة الشيء لأصله بعد تكسير الأسفلت، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وتركيب بلدورات جديدة للأرصفة التالفة لتحسين المظهر الجمالي والسلامة العامة، ورفع كفاءة الأرصفة وتحسينها لتوفير بيئة آمنة وصحية للمشاة.

قال المهندس حسين الأحمدي، نائب رئيس الجهاز: ننفذ الخطة الشاملة تحت رئاسة رئيس الجهاز لضمان تنفيذها وفقًا للمعايير والمواصفات المطلوبة. ويتم تنفيذ الخطة على مدار الساعة، ليلًا ونهارًا، لضمان الانتهاء من الأعمال في الوقت المحدد.

أكد رئيس الجهاز أهمية التعاون بين الجهاز والسكان لتحقيق الأهداف المشتركة، مشيرًا إلى أن السكان شركاء النجاح في كل تطوير.

تعد خطة رفع كفاءة الطرق والأرصفة في مدينة الشروق خطوة هامة نحو تحسين البنية التحتية للمدينة. وستساهم في تعزيز جمال المدينة وتحسين جودة الحياة للسكان.

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