الخميس 10 يوليو 2025
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حوادث

إحالة سائق أتوبيس للمحاكمة بتهمة السير عكس الاتجاه بمدينة نصر

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

أمرت نيابة مدينة نصر بإحالة سائق أتوبيس نقل جماعي، لاتهامه بالسير عكس الاتجاه، معرضا حياته والمواطنين للخطر بمدينة نصر، للمحاكمة الجنائية

وقال المتهم إنه أقدم على القيادة عكس الاتجاه اختصارا للوقت والمسافة وتجنبا للزحام.

فيديو يرصد سير أتوبيس عكس الاتجاه بمدينة نصر

رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد أتوبيس نقل جماعي بالسير عكس الاتجاه بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة، معرضا حياته والمواطنين للخطر.


وبالفحص تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط قائد المركبة، مقيم بمحافظة القليوبية، وتبين انتهاء رخصتي القيادة والتسيير.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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