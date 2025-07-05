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حوادث

السائق المتهم بالقيادة عكس الاتجاه بمدينة نصر: عملت كده اختصارا للوقت والمسافة

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت نيابة مدينة نصر بحبس سائق أتوبيس نقل جماعي، 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بالسير عكس الاتجاه، معرضا حياته والمواطنين للخطر بمدينة نصر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وسحب تراخيص المتهم. 

وقال المتهم أنه أقدم على القيادة عكس الاتجاه اختصارا للوقت والمسافة وتجنبا للزحام. 

فيديو يرصد سير أتوبيس عكس الاتجاه بمدينة نصر
 

رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد أتوبيس نقل جماعي بالسير عكس الاتجاه بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة، معرضا حياته والمواطنين للخطر.

وبالفحص تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط قائد المركبة، مقيم بمحافظة القليوبية، وتبين انتهاء رخصتي القيادة والتسيير.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

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