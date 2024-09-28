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ثقافة وفنون

نجل فؤاد المهندس: عمر الشريف مخدش مليم في شريط عمو فؤاد وهذه علاقته بـ عادل إمام

نجل فؤاد المهندس
نجل فؤاد المهندس

أكد محمد فؤاد المهندس أن جيل والده كان لا يفكر مطلقا في الماديات، مشيرا إلى أن عمر الشريف قرر عمل شريط تليفزيوني لبرنامج عمو فؤاد بدون مقابل. 

 

وأضاف خلال ندوة في حب فؤاد المهندس المقامة بنقابة الصحفيين : كانت علاقته قوية جدا بعادل إمام وفي مرة زارنا الساعة 2 الصبح، وصحى فؤاد المهندس وقاله عايزين نشتغل مع بعض، وفعلا عملو أكثر من عمل منهم 5 باب، وكان دايما حاسس أن عادل هايبقى نجم كبير، وكان شايف أن الضيف أحمد قنبلة كوميدية. 

تصريحات نجل فؤاد المهندس

وأضاف:" بدأت علاقة الأستاذ فؤاد المهندس بـ عبد المنعم مبولي من خلال ساعة لقلبك، والاتنين فيهم طباع زي بعض، وكان بيقوله يا دبول وأخرج له مسرحية أنا وهو وهي وغيرهم، وكانوا دايما على اتصال مع بعض، وكان في مشروع أنهم يعملوا مسرحية فيها شريهان، ولكن مكنش في الكتابة النضيفة  بعد وفاة بهجت قمر. 

 

وتابع:" الأستاذ كان بيحب الإذاعة وهو ثالث أخواته، وجدتي كانت رافضة الأستاذ يمثل وكان فؤاد مشترك في فرقة الجامعة من وراها، وكان بيحب يقلد نفسه وفضل مرتبط بالإذاعة حتى وفاته.

 

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