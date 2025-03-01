السبت 01 مارس 2025
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ثقافة وفنون

محمد رمضان يكشف سبب ابتعاده عن الدراما وكواليس مكالمته مع الفنان عمر الشريف (فيديو)

محمد رمضان وعمر الشريف،
محمد رمضان وعمر الشريف، فيتو

استضافت الإعلامية منى الشاذلي، النجم محمد رمضان في برنامج معكم منى الشاذلي على شاشة DMC.

 

محمد رمضان مع منى الشاذلي 

وقال محمد رمضان من خلال اللقاء: إنه اقترب من انتهاء العمل من فيلم أسد، مؤكدًا أنه من المقرر عرضه في موسم عيد الأضحى المبارك.

وأضاف: أنه بذل جهدًا كبيرًا في هذا العمل وابتعاده عن الدراما كان بسبب انشغاله في الفيلم لأنه يحتاج إلى التفرغ.

وكشف محمد رمضان خلال اللقاء عن موقف فارق في حياته وهو استضافته للمرة الأولى على التلفزيون قبل شهرته ومداخلة الراحل عمر الشريف له وقال: "لاقيت فجأة فيه شدة في الإستوديو وقالوا عمر الشريف عايز يكلم محمد رمضان، وما حدش وقتها كان يعرفني خالص".

وتابع: "دي كانت أحلى حاجة حصلت لي في حياتي إشادة عمر الشريف كانت أهم شيء في هذه المرحلة وبسببها أنا كملت وما ضعفتش وبقيت طول الوقت بستند عليها". 

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