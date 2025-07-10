المصري يفوز وديًا على القابوطي بخماسية 

خاض فريق المصرى البورسعيدي صباح اليوم الخميس أول مباراة ودية له بمعسكره الحالي ببورفؤاد خلال فترة الإعداد للموسم الجديد أمام فريق القابوطى.



وفاز المصري علي القابوطي بخماسية نظيفة أحرزها كريم بامبو "هدفين" وأحمد القرموطى وحسن على وصلاح محسن لكل منهم هدف.



لعبت المباراة على ٣ أشواط، وشارك المصرى بفريقين مختلفين، كل فريق شارك شوط ونصف.

واعتمد نبيل الكوكى المدير الفني للمصري على منح الفرصة لأكثر من لاعب من اللاعبين الصاعدين.

فريق القابوطى تحت قيادة المدير الفنى أسامة الألفى لعب المباراة تكتيكيًا بشكل جيد استفاد منه لاعبو المصرى.

برنامج تدريبي مكثف

ويخضع فريق المصري لبرنامج تدريبي مكثف بالمرحلة الأولي بفترة الإعداد للموسم الجديد متمثل في تدريب صباحي ومسائي وتدريبات جيم، وعلى الرمال.

دغموم يجدد للمصري

وأتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، إجراءات تجديد تعاقده مع نجمه الجزائري عبد الرحيم دغموم بعقد يمتد لموسمين اعتبارًا من بداية فترة الانتقالات الصيفية الحالية وحتى نهاية موسم 2027 /2026، مع إمكانية التجديد لمواسم أخرى.

ونجح كامل أبوعلي أيضا في إنهاء الاتفاق مع الأهلي للحصول على خدمات عمر الساعي على سبيل الإعارة في أولى صفقات الناديين منذ سنوات.

كما ضم النادي المصري منذر طمين، لاعب النادي الرياضي القسنطيني، مع إنهاء كافة الأمور المالية والتعاقدات.

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