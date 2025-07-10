الخميس 10 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تعليم الوادي الجديد يعلن ختام ماراثون الثانوية العامة بانتظام وهدوء (صور)

تعليم الوادي الجديد،
تعليم الوادي الجديد، ڤيتو

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد ختام أعمال آخر أيام امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة على مستوى لجان المحافظة، والتي يشارك بها نحو 1829 طالبًا وطالبة من مختلف الشعب الدراسية، وسط أجواء هادئة وإجراءات تنظيمية دقيقة، بما يضمن ختامًا منضبطًا لامتحانات هذا العام.

وأشار الدكتور سامي فضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، إلى أن طلاب الشعبة العلمية أدوا اليوم امتحاناتهم في مادة الأحياء و"الرياضيات التطبيقية"، فيما أدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة الإحصاء، بمتابعة لحظية من غرف العمليات على مستوى المحافظة؛ لإتمام اليوم الأخير بهدوء وانتظام وتوفير البيئة الملائمة للطلاب.
ومن جانبه تمنى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، التوفيق والنجاح لجميع طلاب المحافظة، وموجهًا الشكر لجميع القائمين على أعمال الامتحانات تقديرًا لجهودهم في تحقيق الانضباط وتذليل أي معوقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التربية والتعليم بالوادي الجديد التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد التعليم بالوادى الجديد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد الوادى الجديد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة شهادة إتمام الثانوية العامة ماراثون الثانوية العامة ماراثون الثانوية محافظة الوادى الجديد

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين

استمر 10 أيام فقط، طبيعة المرض الطارئ الذي أصاب المخرج الراحل سامح عبد العزيز

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية قبل اجتماع المركزي اليوم

جنرال أمريكي سابق يفجر مفاجأة ويكشف موعد الانهيار الكامل في الولايات المتحدة

نتائج شهادة الصف الثالث الثانوي الفني الزراعي والصناعي والتجاري

روبي أبرزهن، زيجات المخرج الراحل سامح عبد العزيز وقصة ارتباطه بفنانة شابة قبل وفاته

بعد محاولة اغتيال ترامب، تعليق مهام 6 من أفراد الخدمة السرية

إسرائيل ترضخ للمقاومة، الاحتلال يوافق على إعادة إعمار غزة بأموال قطرية ودول عربية تعترض

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس 10-7-2025 بالأسواق

سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس 10 يوليو 2025 في الأسواق

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الخميس 10-7-2025

سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء 9 /7 /2025

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الفستان الأحمر في المنام وعلاقته بالتغلب على الأزمات

وكيل الأزهر: حفظ القرآن والمداومة على قراءته يجلبان الرضا والسعادة للإنسان (صور)

بعد سؤال إبراهيم سعيد، عالم أزهري يوضح حكم الدعاء على الأبناء

المزيد
الجريدة الرسمية