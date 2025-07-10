تعليم الوادي الجديد يعلن ختام ماراثون الثانوية العامة بانتظام وهدوء (صور)

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد ختام أعمال آخر أيام امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة على مستوى لجان المحافظة، والتي يشارك بها نحو 1829 طالبًا وطالبة من مختلف الشعب الدراسية، وسط أجواء هادئة وإجراءات تنظيمية دقيقة، بما يضمن ختامًا منضبطًا لامتحانات هذا العام.

وأشار الدكتور سامي فضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، إلى أن طلاب الشعبة العلمية أدوا اليوم امتحاناتهم في مادة الأحياء و"الرياضيات التطبيقية"، فيما أدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة الإحصاء، بمتابعة لحظية من غرف العمليات على مستوى المحافظة؛ لإتمام اليوم الأخير بهدوء وانتظام وتوفير البيئة الملائمة للطلاب.

ومن جانبه تمنى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، التوفيق والنجاح لجميع طلاب المحافظة، وموجهًا الشكر لجميع القائمين على أعمال الامتحانات تقديرًا لجهودهم في تحقيق الانضباط وتذليل أي معوقات.

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