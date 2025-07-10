مصرع شخص مجهول الهوية تحت عجلات القطار بمزلقان قنا

لقى شخص مجهول الهوية مصرعه أسفل عجلات القطار بمزلقان الكراتية بمركز قوص جنوب قنا.

تفاصيل الواقعة في قنا

تلقت الأجهزة الأمنية بقنا إخطارًا من مرفق الإسعاف يفيد بمصرع شخص مجهول الهوية دهسه قطار بمزلقان الكراتية، بمركز قوص جنوب قنا.

تم استدعاء الإسعاف ونقله إلى مشرحة مستشفي قوص المركزي لحين التعرف على جثته.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة والتحقيق فى الأمر.

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