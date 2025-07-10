الخميس 10 يوليو 2025
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محافظات

أهالي طلاب الثانوية العامة بالإسماعيلية ينتظرون أبناءهم أمام اللجان بباقات الورود والبلالين (صور)

أولياء الأمور طلاب
أولياء الأمور طلاب الثانوية العامة بالإسماعيلية، فيتو

ينتظر أولياء أمور طلاب الثانوية العامة، في محافظة الإسماعيلية، وسط حالة من الترقب خروج أبنائهم من اللجان الامتحانية في آخر يوم من أيام امتحانات الثانوية العامة.   

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طلاب الثانوية العامة بالإسماعيلية يختتمون اليوم الامتحانات بمواد "الأحياء والرياضيات والإحصاء"

الإعداد للاحتفال 

وجلس العشرات من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة والممتحنين في لجنة مدرسة أم الأبطال الثانوية، في محافظة الإسماعيلية يحتمون بظلال الأشجار يعدون للاحتفال الذى سوف يبدأ بعد دقائق وحملت الأمهات باقات الورود وقطع الحلوى والشوكولاته، فيما قمن بعض الأمهات الاخيرات بالعمل على ملء البلالين بالهواء والمياه المعطرة برائحة الزهور. 
 

 

باقات الزهور، فيتو
باقات الزهور، فيتو
الإعداد للاحتفال، فيتو
الإعداد للاحتفال، فيتو
الإعداد للاحتفال، فيتو
الإعداد للاحتفال، فيتو

فيما خرجت طلاب شعبة علمى رياضة في امتحانات الثانوية العامة يعلنون عن سهولة الامتحان فرحين بنهاية مرحلة الثانوية العامة. 

الإعداد للاحتفال، فيتو
الإعداد للاحتفال، فيتو

وانتظم طلاب الثانوية العامة في لجان الامتحانات على مستوى الجمهورية لأداء امتحانات مواد الأحياء والإحصاء والرياضيات التطبيقية. 

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تم تداوله من تسريب امتحانات الثانوية العامة اليوم قبل بدء اللجان الامتحانية، مؤكدة أن ما تم نشره من أسئلة هي لامتحانات العام الماضي وليست للعام الدراسي الحالي.

جانب من الإعداد للاحتفال، فيتو 
جانب من الإعداد للاحتفال، فيتو 
جانب من الإعداد للاحتفال، فيتو 
جانب من الإعداد للاحتفال، فيتو 
جانب من الإعداد للاحتفال، فيتو 
جانب من الإعداد للاحتفال، فيتو 
جانب من الإعداد للاحتفال، فيتو 
جانب من الإعداد للاحتفال، فيتو 
جانب من الإعداد للاحتفال، فيتو 
جانب من الإعداد للاحتفال، فيتو 

إحصائية امتحانات الثانوية العامة 2025

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة العام الحالي حوالي 45 ألفًا و522 طالبًا بالنظام القديم، وعدد المتقدمين بالنظام الحديث يبلغ 768 ألفًا و353 طالبًا، ويبلغ عدد اللجان 1973، بالإضافة إلى 9 لجان بالسجون، و6 لجان بالمستشفيات، و24 لجنة للطلاب المكفوفين، و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، ويبلغ عدد الملاحظين 120232، وعدد اللجان الكلية 2029 لجنة بجميع أنحاء الجمهورية.

امتحانات الثانوية العامة 2025

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن المواد التي تخص طلاب النظام الجديد فقط وتضاف للمجموع هي: (اللغة الأجنبية الأولى - الرياضيات - الأحياء - الإحصاء)، وأن المواد التي تخص طلاب النظام الجديد ولا تضاف درجاتها للمجموع هي: اللغة الأجنبية الثانية، وأكدت أن المواد التي تخص طلاب النظام القديم وتضاف درجاتها للمجموع هي: (اللغة الأجنبية الأولى - اللغة الأجنبية الثانية - علم النفس والاجتماع - الفلسفة والمنطق - الأحياء - الجيولوجيا وعلوم البيئة - الرياضيات البحتة - الرياضيات التطبيقية)، وأن المواد التي تخص طلاب النظام القديم فقط ولا تضاف درجاتها للمجموع هي (الاقتصاد والإحصاء).

وشدد الوزير على ضرورة العمل بمزيد من الحسم والانضباط في إجراءات التفتيش قبل دخول اللجان والتركيز وتحمل المسؤولية لضمان خروج الامتحانات بصورة منضبطة وتوفير أجواء ملائمة للطلاب.

كما شدد أيضا على الرصد السريع لأي سلبيات أو شكاوى والتعامل معها وحلها على الفور.

وأكد الوزير أهمية قيام مسؤولي التطوير التكنولوجي بمتابعة الكاميرات داخل اللجان، والتنبيه على رؤساء اللجان بضرورة دخول الملاحظين إلى اللجان قبل دخول الطلاب، والتأكد من عمل منظومة الكاميرات داخل اللجان بشكل فاعل، والتعامل الفوري مع أي مشكلة قد تطرأ داخل اللجان، مؤكدًا أنه يتابع بنفسه الكاميرات من غرفة العمليات المركزية بالوزارة قبيل بدء كل امتحان، لضمان الجاهزية والانضباط.

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