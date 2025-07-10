طلاب الثانوية العامة بالإسماعيلية يختتمون اليوم الامتحانات بمواد "الأحياء والرياضيات والإحصاء"

يختتم طلاب الثانوية العامة في محافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، الامتحانات بأداء مواد الأحياء وعلوم الأرض لشعبة العلوم، وامتحان الرياضيات التطبيقية لشعبة الرياضيات، وامتحان مادة الإحصاء للشعبة الأدبية.

طلاب النظام القديم

كما يؤدي طلاب (النظام القديم) الامتحان في مادة الأحياء لشعبة العلوم، وفي مادة الاستاتيكا لشعبة الرياضيات، وفي مادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء-الجيولوجيا) لشعبة العلوم، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات) لشعبة الرياضيات، كما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين (النظام الجديد) الامتحان في مادة الإحصاء.

ويؤدي طلاب (النظام القديم) في الفترة الأولى الامتحان في مادة علم النفس، وفي الفترة الثانية الامتحان في مادة علم الاجتماع.





عدد اللجان والطلاب بالثانوية العامة بالإسماعيلية

وتبلغ عدد لجان الثانوية العامة في محافظة الإسماعيلية 31 لجنة امتحانية موزعة على 8 إدارة تعليمية بمحافظة الإسماعيلية بإجمالي عدد الطلاب 11 ألفا و590 طالب وعدد الطلاب المنتظمين 10 آلاف و199 طالب وعدد طلاب المنازل 1319 طالبا.



امتحانات الثانوية العامة 2025

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن المواد التي تخص طلاب النظام الجديد فقط وتضاف للمجموع هي: (اللغة الأجنبية الأولى - الرياضيات - الأحياء - الإحصاء)، وأن المواد التي تخص طلاب النظام الجديد ولا تضاف درجاتها للمجموع هي: اللغة الأجنبية الثانية، وأكدت أن المواد التي تخص طلاب النظام القديم وتضاف درجاتها للمجموع هي: (اللغة الأجنبية الأولى - اللغة الأجنبية الثانية - علم النفس والاجتماع - الفلسفة والمنطق - الأحياء - الجيولوجيا وعلوم البيئة - الرياضيات البحتة - الرياضيات التطبيقية)، وأن المواد التي تخص طلاب النظام القديم فقط ولا تضاف درجاتها للمجموع هي (الاقتصاد والإحصاء).



وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى علي ضرورة توفير بيئة امتحانية منضبطة وآمنة ومناسبة للطلاب، وتعزيز الإجراءات الاستباقية لضمان نجاح سير الامتحانات.

الوزير محمد عبد اللطيف يشيد بجهود مديري المديريات التعليمية

ووجّه الوزير محمد عبد اللطيف، الشكر لمديري المديريات التعليمية على ما أظهروه من جهد ملموس ومتابعة دقيقة ساهمت في حسن سير امتحانات الثانوية العامة خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أن ما تحقق من انضباط والتزام هو نتاج تعاون وجهود مخلصة تستحق الإشادة.

وأكد الوزير على ضرورة استمرار سير الامتحانات حتى نهايتها بنفس المستوى، بل وبشكل أفضل، مع ضرورة العمل بمزيد من الحسم، والانضباط، والتركيز، وتحمل المسؤولية، لضمان خروج الامتحانات بالشكل اللائق الذي يليق بأبنائنا الطلاب وبالمنظومة التعليمية وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب لأداء الامتحانات.

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