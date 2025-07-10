قبل الزيادة المقترحة، تعرف على أسعار شرائح الكهرباء الحالية

تستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإقرار زيادات جديدة على أسعار شرائح الكهرباء وذلك بعد انتهاء الخطة المقررة لنظام الشرائح الحالية والتي يجري العمل بها منذ شهر أغسطس لعام 2024 وتنتهي مع نهاية العام المالي والذي ينتهي العمل به مع نهاية شهر يونيو من كل عام.

موعد إقرار الزيادات الجديدة علي أسعار شرائح الكهرباء

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تتجه لإقرار زيادات جديدة في أسعار شرائح الكهرباء، وذلك نتيجة الأعباء المالية التي تتحملها الوزارة بسبب اعتمادها على استيراد نسبة كبيرة من الغاز والمازوت لتشغيل محطات الإنتاج، وذلك انطلاقا من خطة الدولة لعدم العودة لتطبيق خطة تخفيف الأحمال، فضلا عن الفروق الحالية في أسعار الصرف.

الزيارات المتوقعة في أسعار شرائح الكهرباء

وأوضحت المصادر أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء انتهي من السيناريوهات المقترحة لخطة تحريك أسعار شرائح الكهرباء، حيث ستتراوح الزيادة من 20 إلى 30%، ويجري بحث سيناريوهات الزيادة من جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها أو تأجيل العمل بها.

أسباب قرارات وزارة الكهرباء بزيادة أسعار شرائح الكهرباء

وأشارت المصادر إلي أن الوزارة ما زالت تحاول السيطرة علي ارتفاع نسبة سرقات التيار على الشبكة الموحدة للكهرباء باستخدام التكنولوجيا الحديثة، والتوسع في خطة تركيب العدادات الكودية الحديثة واستبدال العدادات الميكانيكية القديمة بأخرى مسبوقة والدفع، وذلك في إطار خطة الدولة لأحكام السيطرة علي الإنتاج الفعلي للتيار، وتحصيل قيمة الاستهلاك قبل التشغيل.

شرائح الكهرباء للقطاع المنزلي

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قررت زيادة أسعار شرائح الكهرباء، وتم تطبيقها اعتبارا من شهر أغسطس 2024:

الشريحة الأولى من صفر كيلووات إلى 50 كيلو وات بسعر 68 قرشا.

الشريحة الثانية من 51 كيلو وات ساعة إلى 100 كيلو وات بسعر 78 قرشا.

الشريحة الثالثة من صفر كيلو وات ساعة إلى 200 كيلو وات ساعة بسعر 95 قرشا.

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ساعة بسعر 155 قرشا.

الشريحة الخامسة من 350 إلى 650 كيلو وات بسعر 195 قرشًا.

الشريحة السادسة من 650 إلى 1000 كيلو وات بسعر 2.1 جنيه.

الشريحة السابعة اكثر من 1000 كيلو وات بسعر 2.3 جنيه

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