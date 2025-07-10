الخميس 10 يوليو 2025
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حوادث

قرارات عاجلة للتأكد من صحة بلاغ يتهم قهوجي بالاعتداء على نجلته

متهم
متهم

تستجوب نيابة الجيزة صاحب قهوة متهم بانتهاك عرض ابنته، في المنيرة الغربية، كما أمرت النيابة بعرض الضحية على الطب الشرعي للتأكد من صحة البلاغ.  

اتهام أب بالتعدي علي نجلته

وكان مدير المباحث الجنائية بالجيزة، اللواء هاني شعراوي، تلقى إخطارًا من رئيس مباحث المنيرة الغربية، المقدم يوسف رشوان، يفيد فيه حضور ربة منزل برفقة نجلتها 17 عاما، وحررت محضرا تتضرر فيه من طليقها ووالد ابنتهما، صاحب قهوة 50 عام، لانتهاكه عرض ابنته، وأنها أبلغت والدتها فأخذتها إلى القسم وحررت محضرًا ضده.

وتم القبض على المتهم وعرضه على النيابة العامة، وتولت النيابة التحقيق، والتي طالبت باستدعاء الفتاة لسماع أقوالها واستجوابها في اتهامها السابق. 

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