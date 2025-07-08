الاستماع لأقوال شهود العيان في تعدي سائق توكتوك على زميله بالمنيرة

تستمع نيابة الجيزة لأقوال شهود العيان في تعدي سائق علي زميله، بعد مشادة كلامية بين سائقي “توكتوك” تطورت إلى مشاجرة بسبب خلاف على أولوية المرور، انتهت بإصابة أحدهما بجرح قطعي في الذراع والوجه، بالمنيرة الغربية.

تفاصيل تعدي سائق علي زميله بالجيزة



وتلقى اللواء هاني شعراوي، مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالجيزة، إخطارا يفيد بإصابة سائق “توكتوك” يبلغ من العمر 30 عامًا، بجرح باستخدام آلة حادة على يد زميله، سائق “توكتوك” آخر يبلغ من العمر 20 عامًا، وذلك إثر خلاف نشب بينهما على أولوية المرور بأحد شوارع المنطقة.



وبحسب التحريات، تطورت المشادة الكلامية سريعًا إلى مشاجرة، استل خلالها المتهم آلة حادة وسدد عدة طعنات للمجني عليه، قبل أن يلوذ بالفرار.



وعلى الفور، انتقل الرائد محمد سمير، معاون أول مباحث القسم، وبرفقته قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتم ضبط المتهم، الذي اعترف بارتكابه الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم.

وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، في حين تم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة، التي أمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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