نهائي مونديال الأندية، تشيلسي يسعى لمعادلة رقم البايرن وكورينثيانز
نهائي كأس العالم للأندية، يسعى تشيلسي الإنجليزي لإضافة البطولة الثانية في كأس العالم للأندية أمام باريس سان جيرمان في النهائي المرتقب يوم الأحد المقبل.
البلوز توج بمونديال الأندية نسخة 2021 علي حساب بالميراس البرازيلي 2-1 بالإمارات، ويسعى لتكرار الأمر أمام باريس سان جيرمان في نهائي 2025، وعدم تكرار إخفاق نسخة 2012 بالخسارة أمام أمام كورنثيانز البرازيلي باليابان بنتيجة 1-0.
كما يسعى تشيلسي لمعادلة رقم كورنثيانز البرازيلي، بايرن ميونخ الألماني، بالتتويج باللقب مرتين والتقدم في السجل الذهبي لأبطال مونديال الأندية عبر التاريخ.
ويلتقي باريس سان جيرمان الفرنسي ضد تشيلسي الإنجليزي، يوم الأحد المقبل في نهائي كأس العالم للأندية 2025.
وتنطلق مباراة باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي مونديال الأندية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، يوم الأحد المقبل الموافق 13 يوليو الجاري.
وجاء السجل الذهبي لأبطال مونديال الأندية عبر التاريخ قبل نهائي باريس سان جيرمان وتشيلسي كالتالي
السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للأندية قبل نهائي نسخة 2025
ريال مدريد الاسباني (5 ألقاب ) أعوام 2014، 2016، 2017، 2018، 2022
برشلونة الاسباني (3 ألقاب ) أعوام 2009، 2011 و2015
كورنثيانز البرازيلي (2 لقب ) 2000، 2012
بايرن ميونخ الألماني ( 2 لقب ) 2013، 2020
ليفربول الإنجليزي (لقب واحد) عام 2019
تشيلسي الانجليزي (لقب واحد) عام 2021
إنترناسيونال البرازيلي (لقب واحد) عام 2006
ساو باولو البرازيلي (لقب واحد) عام 2005
إيه سي ميلان (لقب واحد) عام 2007
مانشستر يونايتد (لقب واحد) عام 2008
إنتر ميلان الإيطالي (لقب واحد) عام 2010
مانشستر سيتي الانجليزي (لقب واحد ) عام 2023
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