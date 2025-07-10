ريال مدريد يتصدر، السجل الذهبي لأبطال مونديال الأندية قبل نهائي نسخة 2025

نهائي كأس العالم للأندية، يلتقي باريس سان جيرمان الفرنسي ضد تشيلسي الإنجليزي، يوم الأحد المقبل في نهائي كأس العالم للأندية 2025.

وتنطلق مباراة باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي مونديال الأندية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، يوم الأحد المقبل الموافق 13 يوليو الجاري.

وتمتلك الأندية الأوروبية رقما مميزا في التتويج بمونديال الأندية منذ انطلاق النسخة الأولى عام 2000 بالتتويج باللقب.

وجاء السجل الذهبي لأبطال مونديال الأندية عبر التاريخ قبل نهائي باريس سان جيرمان وتشيلسي كالتالي:

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للأندية قبل نهائي نسخة 2025

ريال مدريد الاسباني (5 ألقاب ) أعوام 2014، 2016، 2017، 2018، 2022

برشلونة الاسباني (3 ألقاب ) أعوام 2009، 2011 و2015

كورنثيانز البرازيلي (2 لقب ) 2000، 2012

بايرن ميونخ الألماني ( 2 لقب ) 2013، 2020

ليفربول الإنجليزي (لقب واحد) عام 2019

تشيلسي الانجليزي (لقب واحد) عام 2021

إنترناسيونال البرازيلي (لقب واحد) عام 2006

ساو باولو البرازيلي (لقب واحد) عام 2005

إيه سي ميلان (لقب واحد) عام 2007

مانشستر يونايتد (لقب واحد) عام 2008

إنتر ميلان الإيطالي (لقب واحد) عام 2010

مانشستر سيتي الانجليزي (لقب واحد ) عام 2023

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