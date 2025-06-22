النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق سيارة أمام إدارة المرور بـ 15 مايو

انتدبت نيابة مايو والتبين الجزئية المعمل الجنائي لبيان سبب حريق شب في سيارة «سوزوكي» أمام مجاورة 34 أمام إدارة المرور بمدينة 15 مايو، بمحافظة القاهرة ما أسفر عن تفحمها.



حريق في سيارة أمام إدارة المرور بـ 15 مايو

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية تلقت بلاغًا من الأهالي بتصاعد حريق من سيارة متوقفة في أحد شوارع المجاورة.



وتمت السيطرة على الحريق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

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