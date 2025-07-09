تفاصيل حريق محطة كهرباء العاشر: انقطاع التيار والدفع بـ12 سيارة إطفاء وإسعاف (صور)

شهدت محافظة الشرقية حادث حريق محدود اندلع بأحد خزانات الزيت المستخدمة في تبريد محول كهربائي داخل محطة محولات S1 بمنطقة غرب مدينة العاشر من رمضان، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المناطق الصناعية والسكنية المجاورة.

قوات الحماية المدنية مدعومة بـ9 سيارات إطفاء و3 سيارات إسعاف

وفور تلقي البلاغ، تحركت قوات الحماية المدنية على الفور إلى موقع الحادث، مدعومة بـ9 سيارات إطفاء و3 سيارات إسعاف، وذلك بالتنسيق الكامل مع جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان.

وتابع المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس الجهاز، الموقف ميدانيًا لحظة بلحظة، موجّهًا بتوفير كل الإمكانات والمعدات اللازمة لضمان السيطرة السريعة على الحريق والحد من تداعياته.

حريق محطة كهرباء العاشر من رمضان: انقطاع التيار والدفع بـ12 سيارة إطفاء وإسعاف،فيتو

كما شهد موقع الحادث تواجد عدد من نواب رئيس الجهاز ومسؤولي إدارات الأمن والكهرباء والحركة والمرافق، لتنسيق الجهود وتسهيل عمل فرق الإطفاء والدعم الفني.

حريق محطة كهرباء العاشر من رمضان: انقطاع التيار والدفع بـ12 سيارة إطفاء وإسعاف،فيتو

السيطرة الكاملة على الحريق دون وقوع أي إصابات بشرية، فيما تواصل فرق الطوارئ أعمال التبريد والتأمين الفني للموقع

وبعد مجهود مكثف، تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة الكاملة على الحريق دون وقوع أي إصابات بشرية، فيما تواصل فرق الطوارئ أعمال التبريد والتأمين الفني للموقع، تمهيدًا لإعادة تشغيل المحطة تدريجيًا وعودة التيار الكهربائي للمناطق المتأثرة.

حريق محطة كهرباء العاشر من رمضان،فيتو

وأكد رئيس الجهاز أن سلامة المواطنين والمنشآت الخدمية تمثل أولوية قصوى، مشيدًا بسرعة استجابة وتعاون كافة الجهات المعنية في احتواء الموقف خلال وقت قياسي.

إرشادات الحماية المدنية

وحددت الإدارة العامة للحماية المدنية مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

حريق محطة كهرباء العاشر من رمضان: انقطاع التيار والدفع بـ12 سيارة إطفاء وإسعاف،فيتو

وشددت الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.

حريق محطة كهرباء العاشر من رمضان: انقطاع التيار والدفع بـ12 سيارة إطفاء وإسعاف،فيتو

وأشارت الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء في حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبدال الصابون به.

أمام إجراءات الوقاية من الحرائق فتكون عن طريق: التفتيش والفحص الدوري على أماكن العمل وإذ يعتبر التفتيش بطريقة دورية على مواقع العمل حتى وإن كانت مصممة ضد الحرائق والوقاية منها من أهم الإجراءات الوقائية ضد الحرائق.

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