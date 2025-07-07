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أخبار مصر

وزير الصحة: الدفع بـ17 سيارة إسعاف للتعامل مع مصابي حريق سنترال رمسيس

حريق سنترال رمسيس
حريق سنترال رمسيس
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 وجه الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان بانعقاد غرفة الأزمات المركزية بوزارة الصحة وغرف الأزمات بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات على مدار الساعة، لضمان المتابعة الدقيقة والفورية لحادث حريق سنترال رمسيس وتقديم الدعم اللازم.

ووجه هيئة الإسعاف المصرية بالدفع بــ17 سيارة إسعاف مجهزة للتعامل مع مصابي الحريق.

 ووفقًا للإحصائية المبدئية، أسفر الحادث عن إصابة 14 مواطنًا، تم نقلهم على الفور إلى مستشفى القبطي بشارع رمسيس لتلقي العلاج.


‎وأهابت وزارة الصحة بالمواطنين، في حال تعذر الاتصال بخدمات الإسعاف على الرقم 123، التواصل مع رقم النجدة 122 لطلب سيارات الإسعاف في الحالات الطارئة. 

كما يمكن التواصل على الأرقام  البديلة  01270055785

01279541644

01157374108

01124490657
أو الاتصال بالرقم 137 من أي خط هاتفي أرضي للاستفسار عن خدمات الرعاية المركزة والحضانات.

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الاسعاف المصري الحالات الطارئة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة القبطي هيئة الإسعاف المصرية هيئة الإسعاف وزير الصحة والسكان وزارة الصحة

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