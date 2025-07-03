انخفاض أسعار النفط بفعل مؤشرات على ضعف الطلب الأمريكي

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس وقلصت مكاسبها التي حققتها في الجلسة الماضية وسط مخاوف في شأن ضعف الطلب الأمريكي بعد أن أظهرت بيانات حكومية زيادة مفاجئة في مخزونات أكبر مستهلك للخام في العالم.

بحلول الساعة 00.44 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا أو 0.35 في المئة إلى 68.87 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت ثلاثة في المئة أمس الأربعاء.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24 سنتا أو 0.36 في المئة إلى 67.21 دولار للبرميل بعد صعوده 3.1 في المئة في الجلسة الماضية.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء: إن مخزونات الخام المحلية ارتفعت 3.8 مليون برميل إلى 419 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وكان المحللون في استطلاع أجرته رويترز توقعوا انخفاضا 1.8 مليون برميل.

وتراجع الطلب على البنزين إلى 8.6 مليون برميل يوميا مما أثار مخاوف في شأن الاستهلاك في ذروة موسم القيادة بالصيف في الولايات المتحدة.

وارتفع الخامان القياسيان أمس الأربعاء بعد أن علقت إيران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، مما أثار المخاوف من أن الخلاف القائم حول البرنامج النووي الإيراني قد يتحول مجددا إلى نزاع مسلح.

وبالإضافة إلى ذلك، توصلت الولايات المتحدة وفيتنام إلى اتفاق تجاري يحدد رسوما جمركية بنسبة 20 في المئة على العديد من صادرات الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، وهو ما منح المستثمرين شعورا بمزيد من الاستقرار الاقتصادي في التجارة الدولية والذي قد يعني ارتفاع الطلب على النفط.

وقال محللون: إن السوق ستترقب تقرير الوظائف الشهري الرئيسي في الولايات المتحدة ويصدر اليوم الخميس لرسم توقعات حول مسار أسعار الفائدة الأميركية في النصف الثاني من العام.

وقد يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تحفيز النشاط الاقتصادي، الأمر الذي سيعزز بدوره الطلب على النفط.

وأظهر تقرير التوظيف الصادر عن مؤسسة «إيه.دي.بي» للأبحاث أمس الأربعاء أن عدد وظائف القطاع الخاص في الولايات المتحدة هبط 33 ألف وظيفة في يونيو، مسجلا أول انخفاض في أكثر من عامين.



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