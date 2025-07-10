ترامب يعلق على أنباء "الاجتماع السري" بشأن غزة

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، عن عدم اكتراثه بالأنباء التي تشاع حول عقد "اجتماع سري" بين أطراف أمريكية وإسرائيلية حول غزة.

وأكد ترامب في تصريح له، من البيت الأبيض، أن "المهم ليس طبيعة الاجتماع، وإن كان سريًّا أم علنيًّا"، مشددًا على أن الأهم هو النتائج، وفق قوله.

وكان مراسل موقع "أكسيوس" قد كشف عن اجتماع ثلاثي "سري" عقد في البيت الأبيض بين مبعوث ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ورون ديرمر الوزير المقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومبعوث قطري، يوم الثلاثاء.

وأشار مراسل الموقع إلى أن الاجتماع أدى إلى تحقيق "تقدم كبير" في المفاوضات بشأن صفقة الأسرى بغزة ووقف إطلاق النار في غزة.



وتعليقًا على ذلك قال ترامب: "لا أعرف إن كان الاجتماع سريًّا أم لا. لا يهمني ذلك. السرية جيدة في حال أوصلتنا إلى ما نريده"، حسب تعبيره.

وأضاف ترامب: "من المحتمل جدًّا أن يؤدي ذلك الاجتماع إلى تقدم في المفاوضات. نحن نقترب كثيرًا من التوصل إلى اتفاق".

وحول المدى الزمني للتوصل لاتفاق، قال ترامب: "ليس بالتأكيد. ولكن هناك احتمال كبير جدًّا أن نتوصل إلى تسوية أو نوع من الاتفاق".

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