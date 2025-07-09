إعلام إسرائيلي: ترامب أكد لنتنياهو ضرورة حل الوضع المأساوي في غزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضرورة التحرك لإنهاء الوضع المأساوي في قطاع غزة، في ظل استمرار الحرب وتدهور الأوضاع الميدانية.

دعوة أمريكية لوقف إطلاق النار في غزة

وقالت المصادر إن ترامب أعرب عن قلقه خلال لقائه مع نتنياهو، مشيرًا إلى أن استمرار المعاناة في غزة يضر بصورة إسرائيل دوليًا، ويقوّض فرص استعادة الاستقرار في المنطقة.

أمن إسرائيل وأرواح المدنيين في غزة

وأضاف ترامب، بحسب التقارير، أن على إسرائيل أن توازن بين أمنها القومي والحفاظ على أرواح المدنيين، داعيًا إلى التوصل لحل يضع حدًا للدمار والمأساة المستمرة.

وتأتي تصريحات ترامب في وقت يتعرض فيه نتنياهو لضغوط داخلية متزايدة، سواء من الشارع الإسرائيلي أو شركائه في الائتلاف الحكومي، إلى جانب الضغوط الدولية من واشنطن والدول الأوروبية التي تطالب بوقف إطلاق نار فوري وتحسين الأوضاع الإنسانية في القطاع.

كما تواجه إسرائيل انتقادات أممية متصاعدة بشأن استخدام القوة المفرطة في العمليات العسكرية، خاصة بعد تقارير عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين وتدمير البنية التحتية الحيوية في غزة.

ورغم دعوات ترامب ومواقف بعض الزعماء العالميين، لا تزال آفاق التوصل إلى تهدئة شاملة غير واضحة. فالمفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس، التي تجري بوساطة مصر وقطر، تشهد جمودًا واضحًا في ظل تمسك كل طرف بشروطه.

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