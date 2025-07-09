نتنياهو: لن نطرد أحدا من غزة والرئيس ترامب لم يقترح ذلك

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حكومته ترغب في التوصل إلى صفقة بشأن غزة، لكن ليس بأي ثمن، مشددًا على أن المفاوضات الجارية يجب أن تلبي متطلبات الأمن القومي الإسرائيلي.

نتنياهو يزعم عدم نية الاحتلال طرد سكان غزة

وأوضح نتنياهو في تصريحات صحفية منذ قليل:"أنا والرئيس ترامب متفقان تمامًا على ضرورة إطلاق سراح الرهائن، وضمان ألا تُشكل غزة تهديدًا لإسرائيل مجددًا".

كما نفى وجود أي ضغوط أمريكية، مؤكدًا أن التنسيق مع إدارة ترامب يتم ضمن استراتيجية مشتركة وليست قائمة على الضغط.

ونفى نتنياهو صحة ما يتم تداوله في وسائل الإعلام بشأن نية إسرائيل طرد سكان غزة، قائلًا: "الرئيس ترامب لم يقترح ذلك، ولم نناقش طرد أحد، بل أعطينا سكان غزة الخيار بين البقاء أو الرحيل، وهذا ما تم تقديمه ضمن مسار الإخلاء الطوعي".

نتنياهو ينتقد التسريبات الإعلامية حول مفاوضات غزة

وصف نتنياهو بعض ما يتم تداوله في وسائل الإعلام حول المفاوضات بـ"غير الدقيق"، مشيرًا إلى أن هناك تهويلًا إعلاميًا لا يعكس واقع المفاوضات، التي لا تزال قائمة وتتطلب تفاهمات دقيقة تضمن الأمن والاستقرار.

وختم نتنياهو بقوله: "نحن نريد إبرام صفقة، ولكن لن ندفع ثمنًا لا يتماشى مع مصلحة إسرائيل، لن نقبل باتفاق مؤقت يعيدنا إلى مربع التهديد من جديد".

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