دانون تصبح شريكًا رسميًا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم CAF تأكيدًا لالتزامها بتوفير الصحة من خلال الغذاء والرياضة

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) و"دانون"، الشركة الرائدة في مجال التغذية في أفريقيا، عن توقيع شراكة استراتيجية تُصبح بموجبها "دانون" الشريك الرسمي لبطولتي كأس أمم أفريقيا المغرب 2025 توتال إنيرجيز، وكأس أمم أفريقيا للسيدات توتال إنيرجيز المغرب 2024.

تجسّد هذه الشراكة التزام "دانون"، ولا سيما 'دانون مصر، المتواصل بتوفير الصحة من خلال الغذاء لأكبر عدد ممكن من الأفراد في القارة الأفريقية، انطلاقًا من إيمانها بالدور المحوري للرياضة والتغذية في تحسين جودة الحياة في مختلف المراحل العمرية.

حضور متميز في قلب البطولات

تأتي هذه الشراكة في البطولتين الأفريقيتين البارزتين بعد مشاركة "دانون" في الدورة الأولمبية باريس 2024، لتجدد التزام الشركة بتوفير الصحة من خلال الغذاء والرياضة، اعتمادًا على تواجدها الفعّال في أفريقيا على مدار عقود.

وتفخر دانون بأن تكون شريكًا رسميًا لاثنتين من أبرز البطولات الكروية في القارة، واللتين تجمعان مختلف الأجيال حول القيم التي تتوافق مع فلسفة "دانون"، وتتضمن قيم التقارب، والتواصل، والاحتفال. وبصفتها شريكًا رسميًا، تسهم "دانون" بخبرتها الواسعة في مجال التغذية لجميع الفئات العمرية، من خلال توفير منتجات الألبان لأكثر من 10,000 متطوع، و5,000 صحفي معتمد، إلى جانب المسؤولين وأعضاء الفرق المشاركة في البطولتين.

كما ستُتاح منتجات "دانون" في الملاعب والمناطق المخصصة للجماهير، لتمنح الزوّار تجربة غذائية متكاملة بالقرب من الحدث.

وخلال فترة إقامة البطولتين، ستعرض الشركة ست علامات تجارية ضمن محفظة منتجاتها في أفريقيا، وهي دانون، فان ميلك، دان أب، نيوتري داي، جميلة، دانجو، من المنتجات البارزة في السوق المصري.

ومن المقرر أن تُقام بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات في المغرب خلال الفترة من 5 إلى 26 يوليو 2025، تليها بطولة كأس الأمم الأفريقية للرجال من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026.

التزام مستدام تجاه الأجيال الناشئة

وفي إطار التزامها بالمسؤولية المجتمعية، تواصل "دانون" دعمها لمبادرات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم خارج الملاعب، من خلال مساهمتها في برنامج المدارس الإفريقية، الذي يهدف إلى تطوير برامج ومبادرات تعليمية موجهة للاعبين الناشئين، تركز على تعزيز الوعي بأهمية التغذية المتوازنة وممارسة النشاط البدني منذ الصغر. وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لمسيرة "دانون" لأكثر من عقدين عبر بطولة "كأس دانون للأمم"، وهي بطولة دولية لكرة القدم للأطفال تنظمها الشركة بهدف تمكين الأجيال الجديدة من خلال الرياضة والتغذية.

من جانبه، قال أنطوان دو سانت أفريك، الرئيس التنفيذي لشركة "دانون": تعكس هذه الشراكة جوهر رسالتنا الهادفة إلى توفير الصحة من خلال الغذاء لأكبر عدد ممكن من الأفراد. بما يتماشى مع القيم التي تحملها هذه البطولات، ونحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذه الأحداث الرياضية الهامة لنُبرز من خلالها علامتنا التجارية ورؤيتنا في أفريقيا، فأفريقيا هي مهد الإنسانية وستكون مستقبلها أيضًا."

في نفس السياق، قال هشام رضوان، مدير عام دانون مصر: "على مدار ما يقرب من 20 عامًا، تلتزم دانون مصر بتقديم منتجات صحية من خلال مصنعنا في العبور ومزرعتنا في النوبارية، وتمثل شراكتنا مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) ترجمة فعلية لإيماننا بأهمية الرياضة والتغذية في إحداث أثر إيجابي وتعزيز أنماط حياة أكثر صحة، ليس فقط على مستوى مصر، بل على مستوى القارة بأكملها، ويشعر فريق عمل دانون مصر بفخر كبير للمساهمة في هذه الشراكة، استكمالًا لدعمنا للمنتخب المصري لكرة القدم".

تأتي هذه الشراكة في إطار الاستراتيجية طويلة الأجل التي تنتهجها "دانون" لتعظيم تأثيرها الإيجابي على المجتمعات المحلية، من خلال تبني منهج مستدام في مجال الغذاء.

عن دانون (www.danone.com)

تُعد "دانون" شركة عالمية رائدة في مجال الأغذية والمشروبات، وتعمل ضمن ثلاث فئات رئيسية تركز على الصحة وتشهد نموًا سريعًا، وهي: منتجات الألبان الأساسية والنباتية، المياه، والتغذية المتخصصة. وتتمثل مهمة "دانون" في توفير الصحة من خلال الغذاء لأكبر عدد ممكن من الناس، وتسعى إلى إلهام ممارسات غذائية وشرب أكثر صحة واستدامة، مع الالتزام بتحقيق تأثير ملموس على المستويات التغذوية والاجتماعية والمجتمعية والبيئية.

وضعت "دانون" استراتيجية "تجديد" (Renew) بهدف استعادة النمو وتعزيز القدرة التنافسية وتحقيق القيمة على المدى الطويل.

ويعمل لدى الشركة أكثر من 90,000 موظف، وتُباع منتجاتها في أكثر من 120 سوقًا حول العالم، وقد بلغت مبيعاتها 27.4 مليار يورو في عام 2024. تضم محفظة "دانون" علامات تجارية دولية رائدة مثل: أكتيميل، أكتيفيا، ألبرو، أبتاميل، دانيت، دانيو، دانونينو، إيفيان، نيوتريشيا، نيوتريلون، فولفيك، إلى جانب علامات محلية وإقليمية قوية مثل: أكوا، بليدينا، بونافونت، كاو آند غيت، ميزون، أويكوس، وسيلك. تُدرج "دانون" في بورصة يورونكست باريس، وتشارك في منصة OTCQX من خلال برنامج إيصالات الإيداع الأمريكية (ADR).

كما تُعد من الشركات المدرجة في أبرز مؤشرات الاستدامة مثل مؤشرات Moody’s وSustainalytics، ومؤشرات MSCI ESG، وسلسلة مؤشرات FTSE4Good، ومؤشر Bloomberg للمساواة بين الجنسين، ومؤشر Access to Nutrition. وتطمح "دانون" إلى الحصول على شهادة B CorpTM على المستوى العالمي بحلول عام 2025.

عن دانون مصر

شركة دانون مصر هي إحدى الشركات التابعة لمجموعة دانون العالمية تأسست عام ٢٠٠٦ ومقرها الرئيسى القاهرة، وتحتل الشركة مكانة كبيرة في مجال إنتاج الألبان، كما تقدم منتجات تلبي احتياجات المواطن المصري المختلفة (مثل زبادي دانون، دانيت، أكتيفيا، دانون ماكس، دانون اليوناني، هاي برو، دانجو والبركة). تضم الشركة أكثر من ١٥٠٠ موظف، وتقدم مساهمة إيجابية لمصر من خلال منتجات صحية وعالية الجودة وذات مذاق رائع تمتلك دانون مصر مصنعًا في مدينة العبور ومزرعة عالمية في النوبارية، تعد ثالث أكبر مزرعة في مصر

تعتبر دانون أول شركة تحصل على شهادة B Corp TM في مصر مما يجعلها أكبر شركة B Corp في إفريقيا والشرق الأوسط والتي تعتبر علامة على الثقة في أن الشركة تمارس أعمالها بطريقة تلبي المعايير الصارمة للأداء الاجتماعي والبيئي، وهي معتمدة من B Lab®️، وهي مؤسسة غير ربحية محايدة، تُمنح هذه الشهادة للشركات التي تحقق التوازن بين الغرض والربح، وتؤكد التزام تلك الشركات بالنظر في تأثير قراراتها على عمالها وعملائها والموردين والمجتمعات والبيئة التي تقود فيها تلك الشركات حركة عالمية لاستخدام العمل كدافع للخير.

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