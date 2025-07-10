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4 قرارات عاجلة من النيابة بشأن حريق محطة كهرباء العاشر من رمضان

حريق محول كهرباء
حريق محول كهرباء العاشر، فيتو

بدأت نيابة العاشر من رمضان محافظة الشرقية تحقيقًا موسعًا في واقعة الحريق الذي اندلع داخل محطة كهرباء غرب المدينة، وأسفر عن انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المناطق دون وقوع إصابات بشرية.

تفاصيل حريق محطة كهرباء العاشر: انقطاع التيار والدفع بـ12 سيارة إطفاء وإسعاف (صور)

تكليف إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية بسرعة إعداد التحريات حول ظروف الواقعة

وأصدرت النيابة بندب خبراء المعمل الجنائي لرفع آثار الحريق وإجراء الفحوص الفنية اللازمة لتحديد سبب الاشتعال بدقة وتكليف إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية بسرعة إعداد التحريات حول ظروف الواقعة وبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية والاستماع إلى أقوال مسؤولي المحطة وعدد من العاملين بها وقت وقوع الحريق، للوقوف على الإجراءات المتبعة ومدى الالتزام بمعايير السلامة المهنية.

حريق محدود اندلع بأحد خزانات الزيت المستخدمة في تبريد محول كهربائي داخل محطة محولات S1 بمنطقة غرب المدينة

شهدت مدينة العاشر من رمضان، حادث حريق اندلع بأحد خزانات الزيت المستخدمة في تبريد محول كهربائي داخل محطة محولات S1 بمنطقة غرب المدينة، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المناطق الصناعية والسكنية المجاورة.

وفور تلقي البلاغ، تحركت قوات الحماية المدنية على الفور إلى موقع الحادث، مدعومة بـ9 سيارات إطفاء و3 سيارات إسعاف، وذلك بالتنسيق الكامل مع جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان. وتابع المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس الجهاز، الموقف ميدانيًا لحظة بلحظة، موجّهًا بتوفير كل الإمكانات والمعدات اللازمة لضمان السيطرة السريعة على الحريق والحد من تداعياته.

كما شهد موقع الحادث وجود عدد من نواب رئيس الجهاز ومسؤولي إدارات الأمن والكهرباء والحركة والمرافق، لتنسيق الجهود وتسهيل عمل فرق الإطفاء والدعم الفني.

وبعد مجهود مكثف، تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة الكاملة على الحريق دون وقوع أي إصابات بشرية، فيما تواصل فرق الطوارئ أعمال التبريد والتأمين الفني للموقع، تمهيدًا لإعادة تشغيل المحطة تدريجيًا وعودة التيار الكهربائي للمناطق المتأثرة.

وأكد رئيس الجهاز أن سلامة المواطنين والمنشآت الخدمية تمثل أولوية قصوى، مشيدًا بسرعة استجابة وتعاون كافة الجهات المعنية في احتواء الموقف خلال وقت قياسي.

في زيارة عاجلة.. وزير الكهرباء يتفقد محطة محولات العاشر من رمضان بعد الحريق ويتابع جهود إعادة التيار

ووصل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة،  إلى محطة محولات "تيست 1" بمدينة العاشر من رمضان بجهد 66 كيلوفولت، وذلك لمتابعة تداعيات الحريق الذي اندلع بأحد المحولات داخل المحطة.

وحرص الوزير خلال جولته على الاطمئنان على سلامة العاملين، والوقوف على حجم الأضرار والخسائر الناتجة عن الحادث، الذي وقع قبل نحو ساعة، إلى جانب متابعة خطة إعادة التيار الكهربائي للمناطق المتأثرة في أسرع وقت ممكن.

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