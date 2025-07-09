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حوادث

الحماية المدنية: إخماد حريق بمحطة محولات بالعاشر من رمضان وعودة التيار تدريجيًا

حريق العاشر من رمضان،
حريق العاشر من رمضان، فيتو

نجحت قوات الحماية المدنية بالعاشر من رمضان محافظة الشرقية في السيطرة على حريق محدود اندلع، اليوم، داخل محطة محولات كهربائية تقع غرب الحي العاشر، دون وقوع أي إصابات بشرية.

اندلاع حريق بشركة كهرباء العاشر من رمضان يتسبب في انقطاع التيار بعدة مناطق

فرق الطوارئ تتمكن من السيطرة الكاملة على النيران

وأدى الحريق إلى انقطاع مؤقت للتيار الكهربائي عن عدد من المجاورات السكنية الكائنة بمدينة العاشر من رمضان، قبل أن تتمكن فرق الطوارئ من السيطرة الكاملة على النيران، وإعادة التيار بشكل تدريجي. ويجري حاليًا حصر التلفيات وتحديد الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق.

السيطرة على حريق محدود بمحطة محولات غرب الحي العاشروعودة التيار تدريجيًا،فيتو
السيطرة على حريق محدود بمحطة محولات غرب الحي العاشر وعودة التيار تدريجيًا،فيتو

إرشادات الحماية المدنية

وحددت الإدارة العامة للحماية المدنية مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

السيطرة على حريق محدود بمحطة محولات غرب الحي العاشروعودة التيار تدريجيًا،فيتو
السيطرة على حريق محدود بمحطة محولات غرب الحي العاشر وعودة التيار تدريجيًا،فيتو

وشددت الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.

السيطرة على حريق محدود بمحطة محولات غرب الحي العاشروعودة التيار تدريجيًا،فيتو
السيطرة على حريق محدود بمحطة محولات غرب الحي العاشر وعودة التيار تدريجيًا،فيتو

وأشارت الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء في حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبدال الصابون به.

أمام إجراءات الوقاية من الحرائق فتكون عن طريق: التفتيش والفحص الدوري على أماكن العمل وإذ يعتبر التفتيش بطريقة دورية على مواقع العمل حتى وإن كانت مصممة ضد الحرائق والوقاية منها من أهم الإجراءات الوقائية ضد الحرائق.

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