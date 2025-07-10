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رياضة

منتخب الشباب يواصل تدريباته بمركز المنتخبات الوطنية استعدادا لكأس العالم (صور)

منتخب الشباب تحت
منتخب الشباب تحت 20 سنة، فيتو

واصل منتخب الشباب تحت ٢٠ سنة لكرة القدم، تدريباته اليومية، تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الكابتن أسامة نبيه المدير الفني، وذلك خلال معسكره المفتوح بمشروع الهدف، بمدينة ٦ أكتوبر استعدادا لخوض نهائيات كأس العالم فى تشيلي من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر القادمين.

 

مجموعة مصر في مونديال الشباب

ويلعب منتخب الشباب المصري في المونديال، ضمن المجموعة الأولى التي تضم تشيلي “المستضيف”، نيوزيلندا واليابان.

قائمة منتخب الشباب في معسكر يوليو

وتضم قائمة منتخب مصر للشباب خلال المعسكر المفتوح كلًّا من:  أحمد وهب وأحمد منشاوي وريشة  في حراسة المرمى وإبراهيم عادل ومحمد عوض وأحمد عابدين وعبد الله بوستنجي ومعتز محمد وأحمد زيزو وعبد الحميد أحمد ومحمد جمال ومحمود لبيب ومؤمن شريف ومهاب سامي وأحمد كاباكا ومحمد السيد وسيف سفاجا وأحمد وحيد ومروان محمود ومحمد عبد الله وعمر سيد معوض وحامد عبد الله وأحمد أبو الفتح ويوسف شلبي ومحمود صلاح وياسين عاطف وعلي إيهاب وأحمد ناجي ومحمد الدسوقي ويوسف صابر وادهم كريم ومحمد هيثم وحسن صاب.

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