وزير الكهرباء يتفقد محطة محولات العاشر من رمضان بعد الحريق ويتابع جهود إعادة التيار

وصل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قبل قليل إلى محطة محولات "تيست 1" بمدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية بجهد 66 كيلوفولت، وذلك لمتابعة تداعيات الحريق الذي اندلع بأحد المحولات داخل المحطة.

وحرص الوزير خلال جولته على الاطمئنان على سلامة العاملين، والوقوف على حجم الأضرار والخسائر الناتجة عن الحادث، الذي وقع قبل نحو ساعة، إلى جانب متابعة خطة إعادة التيار الكهربائي للمناطق المتأثرة في أسرع وقت ممكن.

وتأتي الزيارة في إطار المتابعة الميدانية المستمرة من الوزارة للأعطال والحوادث الطارئة، لضمان سرعة الاستجابة ومعالجة آثارها بأعلى كفاءة.

تفاصيل حريق محدود في محطة محولات غرب العاشر من رمضان.. والسيطرة دون إصابات

شهدت مدينة العاشر من رمضان، اليوم، حادث حريق محدود اندلع بأحد خزانات الزيت المستخدمة في تبريد محول كهربائي داخل محطة محولات S1 بمنطقة غرب المدينة، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المناطق الصناعية والسكنية المجاورة.

وفور تلقي البلاغ، تحركت قوات الحماية المدنية على الفور إلى موقع الحادث، مدعومة بـ9 سيارات إطفاء و3 سيارات إسعاف، وذلك بالتنسيق الكامل مع جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان.

وتابع المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس الجهاز، الموقف ميدانيًا لحظة بلحظة، موجّهًا بتوفير كل الإمكانات والمعدات اللازمة لضمان السيطرة السريعة على الحريق والحد من تداعياته.

كما شهد موقع الحادث تواجد عدد من نواب رئيس الجهاز ومسؤولي إدارات الأمن والكهرباء والحركة والمرافق، لتنسيق الجهود وتسهيل عمل فرق الإطفاء والدعم الفني.

وبعد مجهود مكثف، تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة الكاملة على الحريق دون وقوع أي إصابات بشرية، فيما تواصل فرق الطوارئ أعمال التبريد والتأمين الفني للموقع، تمهيدًا لإعادة تشغيل المحطة تدريجيًا وعودة التيار الكهربائي للمناطق المتأثرة.

وأكد رئيس الجهاز أن سلامة المواطنين والمنشآت الخدمية تمثل أولوية قصوى، مشيدًا بسرعة استجابة وتعاون كافة الجهات المعنية في احتواء الموقف خلال وقت قياسي.

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